Margot Robbie nosi svoj poročni prstan zgolj ob koncih tedna

Praktični razlog za odločitvijo

25. november 2017 ob 16:55

Sydney - MMC RTV SLO

Prva obletnica poroke igralke, ki se je slovenskim ljubiteljem filma še posebej vtisnila v spomin v filmu Volk z Wall Streeta, v katerem je zaigrala s Katarino Čas, Margot Robbie in njenega soproga Toma Ackerleyja je pred vrati.

Toda igralko fotografski objektivi redko ujamejo s poročnim prstanom na roki. 27-letnica, ki predstavlja svoj novi film Jaz, Tonya (film o razvpiti ameriški umetnostni drsalki Tonyi Harding), pravi, da to ni znak za težave v zakonu. V nedavnem pogovoru za avstralsko izdajo revije Vogue je pojasnila, da nosi prstan samo ob koncih tedna.

"Bila sva najboljša prijatelja in sostanovalca in še danes sva. Nič se ni spremenilo," je priznala v pogovoru in pogledala na svoj poročni prstan. "Nosim ga samo ob koncih tedna. Več kot očitno ga ne morem nositi med tednom, ko delam - nočem ga izgubiti na snemalnem prizorišču."

Njena poroka z Ackerleyjem, ki je po poklicu asistent režije, je bila vse prej kot tradicionalna. Lani je svojim gostom ponudila možnost, da si posebni dan zapomnijo za vse življenje - na zasebni ceremoniji je bil prisoten tudi tetovator. Osrednji motiv tetovaž so bile rimske številke XIX, s katerim je simboliziral 19. december, dan poroke.

K. K.