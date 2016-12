Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Robbiejeva je poskrbela, da svatje poroke še nekaj časa ne bodo pozabili. Foto: EPA Sorodne novice Margot Robbie na skrivaj skočila v zakonski jarem Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Margot za svate pripravila tetovatorsko postajo

Posebni spomin za svate

28. december 2016 ob 13:37

Sydney - MMC RTV SLO

Avstralska igralka Margot Robbie, ki je pred dnevi na skrivaj dahnila usodni "da", je za svate pripravila posebno postajo za tetoviranje.

Njena poroka z asistentom režije Tomom Ackerleyjem je bila vse prej kot tradicionalna. Po poročanju spletne strani Elle gostom ponudila možnost, da si posebni dan zapomnijo za vse življenje. Osrednji motiv tetovaž so bile rimske številke XIX, s katerim je simbolizirala 19. december - dan poroke.

Znano je, da je Robbijeva navdušenka nad tetovažami in da jih - čeprav nima licence - izdeluje tudi sama. "Ne vem, kakšna so pravila igre, ampak tetovatorski strojček lahko kupiš na eBayju," je dejala v šovu Jimmyja Fallona. "Do zdaj sem naredila 50 tetovaž in vedno slabša sem v tem," se je še pošalila zvezdnica filma Odred odpisanih.

26-letna avstralska igralka in njen britanski spremljevalec sta se spoznala na snemanju vojne romantične drame Francoska suita. Robbiejeva se je v filmu vživela v lik Celine, medtem ko je Ackerley pri filmu sodeloval kot asistent režije.

K. K.