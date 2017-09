Marija Šarapova o odraščanju: Tekmovala sem z razvajenimi otroki

Teniška igralka pred izdajo biografije

1. september 2017 ob 10:43

New York - MMC RTV SLO

Marija Šarapova, ki nadaljuje svojo vrnitev na Odprtem prvenstvu ZDA, napoveduje izid biografije Unstoppable: My Life So Far (Neustavljiva: Moje življenje do zdaj), kjer med drugim izpostavi tegobe selitve v ZDA.

Tenisačica, ki je odslužila 15-mesečno kazen zaradi jemanja meldonija, v knjigi natančno opisuje svoj prihod na Florido, ko je morala spati na raztegljivi zofi, medtem ko se je oče trudil preživeti oba. "Večina knjige govori o očetu in njegovi mali hčerki pod okriljem. Pristala sta na letališče v Miamiju sredi noči in nekdo bi ju moral počakati - toda ni ju. Moj oče ni vedel, koga bi lahko poklical. Ni govoril angleško in nikogar ni poznal v Miamiju. K sreči je zaplet rešil par, ki je sedel poleg njega na letalu," je razlagala Šarapova po poročanju revije Time. "Ko sem začela trenirati na Floridi, so naju ves čas reševali neznanci," je dodala teniška igralka.

Kot sedemletno dekle ni vedela veliko o denarju in preživetju. "Starši so živeli običajno življenje v Rusiji. Imeli smo majhno stanovanje in uporabljali smo javni prevoz. Jedli smo zajtrk, kosilo in večerjo. Nisem imela občutka, da smo se borili za preživetje. Toda, ko sem pristala v Miamiju s 700 ameriškimi dolarji in zgolj teniškimi sanjami, sem vedela, da to ne bo dovolj," se je spominjala Šaparova. Tako je na denar začela gledati kot na veliko naložbo.

V knjigi opiše druga dekleta, ki so izpopolnjevala svoje teniško znanje na akademiji Nicka Bollettierija za "razvajene otroke". To je bil tudi čas, ko je spala na raztegljivi zofi nasproti očeta v stanovanju, za katerega sta plačevala 250 ameriških dolarjev na mesec. "Zagotovo sem se počutila kot izobčenka. Čutila sem, da sem na drugačni misiji. Hotela sem jih vse premagati. To je bila moja misija in ne, da sem gledala zviška nanje, tako kot so one name," se je spominjala Šarapova.

Ko je nekega dne morala na akademiji udarjati žogice, da je zabavala investitorje, je spoznala, da tenis ni samo šport. "Je posel," je dodala. Po prvi zmagi v Wimbledonu je odšla v trgovino T. J. Maxx. "T. J. Maxx je stal poleg našega prvega stanovanja. Hodila sem tam s starši in sem si mislila, kako bi bilo čudovito, če bi lahko šla v takšno trgovino in jo na koncu kupila," je razložila Šarapova, ki je na koncu kupila zgolj eno izmed torbic iz kolekcije Louisa Vuittona.

Šarapova v knjigi tudi opisuje, koliko zlobnih pogledov je bila deležna, ko so začele kapljati sponzorske pogodbe. "Ko odraščaš v želji, da postaneš teniški as, je na koncu resničnost zelo drugačna. Kar naenkrat vsi okoli tebe želijo veliko več kot samo zmage na teniških igriščih. In ogradiš se z zidom," je priznala Šarapova.

Leta 2012 je zakorakala tudi sama v svet posla, ko je predstavila svojo kolekcijo slaščic. "V rokah imate močno orodje, ko gojite strast do nečesa in imate željo, da se razvija," je poudarila Šarapova.

K. K.