Marilyna Mansona sredi koncerta pokopali odrski rekviziti

Pevec naj bi okreval

1. oktober 2017 ob 09:23

Marilyna Mansona so na vozičku odpeljali v bolnišnico, potem ko sta se sredi njegovega koncerta v New Yorku nanj zvalila dva odrska rekvizita v obliki gigantskih pištol.



48-letni rock zvezdnik je bil ravno sredi svoje uspešnice Sweet Dreams (predelava dua Eurythmics), ko sta nanj padla rekvizita. Po poročanju očividcev se je skušal pevec povzpeti na pištoli, ko so se vrvi, ki sta ju držali pokonci, strgale, pištoli pa sta zgrmeli nanj.

Mansonu je nemudoma priskočilo na pomoč več ljudi, ki so prihiteli na oder, a je bilo potrebnih več minut, da so pevca oskrbeli in ga odpeljali z vozičkom.



Promocija zadnjega albuma

Predstavnik pevca je za Variety povedal, da je v bolnišnici, kjer mu celijo poškodbo, ni pa povedal, kako resno je njegovo stanje. Viri sicer poročajo, da bo Manson okreval.



Manson na koncertni turneji promovira svoj zadnji album Heaven Upside Down, do dogodka pa je prišlo le teden dni po tem, ko je pevec dal intervju za Guardian, v katerem je dejal, da je streljanje na srednji šoli Columbine v Koloradu praktično uničilo njegovo kariero. Najstniška strelca, ki sta takrat ubila 13 ljudi in jih ranila 24, nato pa ubila še sebe, naj bi bila velika ljubitelja Mansona.

