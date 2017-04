Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Privlačno in okusno. Foto: Dobro jutro Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Mariniran file lososa na avokadovi solati

Za ljubitelje morske hrane

25. april 2017 ob 08:50

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 200 g lososa, 1 limona, 1 pomaranča, ščepec suhega kopra, sol, poper, 0,5 dl repičnega olja, 1 avokado, 2 dag sladkorja.



File lososa očistimo, posolimo in popopramo. Posujemo ga s suhim koprom ter z žlico sladkorja in ga pustimo stati približno 24 ur, da se marinira. Avokado olupimo, ga narežemo na rezine, začinimo in ga pokapamo z limonovim in pomarančnim sokom.

File lososa na tanko narežemo ter ga postavimo na marinirano avokadovo solato. Pokapamo ga z repičnim oljem.

A. P. J., Matjaž Cotič (oddaja Dobro jutro)