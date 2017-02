Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Tuno na hitro popečemo v ponvi. Foto: Janez Kotar/Dobro jutro Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Marinirana tuna v sezamu z avokadovo kremo

Kremo pripravimo iz avokada, smetane in limoninega soka

13. februar 2017 ob 11:13

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 25 dag fileja tune, 5 dag sezamovih semen, rdeče vino, sojina omaka, 1 limona ali limeta, 2 zrela avokada, sol, poper, olivno olje, 2 žlici kisle smetane.

Fileje tune narežemo tako, da dobimo debelejše trakove, približno 2 krat 2 centimetra. Iz vina, sojine omake in soka limete naredimo marinado in vanjo damo tuno. Postavimo na hladno za eno uro. Vzamemo iz marinade in jo osušimo. V ponvi segrejemo olje in tuno, zelo na hitro popečemo po vseh straneh. Nato jo povaljamo v sezamu in ohladimo.

Več receptov na:

Dobrojutro.rtvslo.si

.

Avokado olupimo, odstranimo koščico in rjavo kožico. Skupaj s smetano, soljo, poprom in sokom limone zmešamo, da dobimo gladko kremo.

Sa. J., recept Jerneja Podpečana (oddaja Dobro jutro)