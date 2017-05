Mario Galunič zna voziti tudi tovornjak

Bodimo boljši

4. maj 2017 ob 16:53

Ljubljana - MMC RTV SLO

V rubriki Bodimo boljši v oddaji Avtomobilnost, smo gostili tudi Maria Galuniča. To, da zelo rad vozi avtomobil in da brez njega ne more odkrivati daljnih krajev, je bolj znano kot to, da ima tudi vozniški izpit C kategorije.

Zadnja leta vozi zelo rad, a malo, saj stanuje blizu službe. "Še dobro, glede na to, kako promet poteka pri nas," pravi televizijski voditelj Mario Galunič, ki zase trdi, da je izkušen voznik z veliko prevoženimi kilometri. Ima celo vozniški izpit za tovornjak: "Naredil sem ga v vojski, proti svoji volji."

Presenečen nad jeleni

Če se lahko brez avtomobila premika po Ljubljani, pa je na dopustu nujen pripomoček za mobilnost. Večinoma se na dopust ne odpravlja z avtomobilom, ker so to oddaljeni cilji, zato pa tam skoraj vedno najame avtomobil. Pravi, da na ta način lažje odkriva daljne dežele, saj z javnimi prevoznimi sredstvi izgubi preveč časa pri čakanju na postajališčih ali pa na povezave. "Če si v avtomobilu, si sam svoj gospodar," pravi Galunič, ki nam je zaupal tudi anekdoto iz potovanja po nacionalnih parkih na zahodu ZDA: "Toliko živali, kot sem jih tam videl, jih nisem še nikoli. Ko pade mrak, samo pojdi s ceste. Sredi ceste so ležale črede jelenov in se grele na toplem asfaltu."

Tudi Galunič se je spoprijateljil z modernimi pripomočki v vozilu. Vožnje si ne predstavlja brez senzorjev za dolge luči in tempomata: "Brez tempomata na dolgih vožnja ne gre. Velikokrat ga uporabljam tudi pri vožnji po mestu, še posebej zvečer, če so ceste prazne. To je garancija, da ne bom prekoračil omejitve hitrosti tam, kjer je majhna."

Gr. P.