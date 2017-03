Marion Cotillard se je po sinu razveselila še hčerke

Par že ima petletnega Marcela

17. marec 2017 ob 08:36

Pariz - MMC RTV SLO

Francoska igralka Marion Cotillard je pred kratkim znova postala mati, s partnerjem Guillaumom Canetom sta se razveselila hčerke.

Tiskovni predstavniki 41-letne Francozinje so zgolj potrdili, da je igralka rodila hčerko, o ostalih podrobnostih, na primer o tem, kdaj se je deklica rodila in kako so jo starši poimenovali, pa molčijo. Svojo drugo nosečnost - z igralcem in režiserjem Canetom imata že petletnega sina Marcela - je Cotillardova razkrila septembra na rdeči preprogi ob predstavitvi filma It's Only the End of the World, pa tudi na Instagramu.



"Pred mnogo leti sem spoznala moškega svojega življenja, očeta najinega sina in otroka, ki ga pričakujeva," je zapisala in dodala: "On je moja ljubezen, moj najboljši prijatelj, edini, ki ga potrebujem." S tem je septembra tudi utišala zlobne jezike, ki so jo povezovali s takrat sveže samskim Bradom Pittom in jo celo omenjali kot razlog za njegov razhod z Angelino Jolie.

Cotillardova in 43-letni Canet sta se spoznala leta 2003 na snemanju filma Jeux d'enfants, leta 2007 pa sta postala par.

T. K. B.