Mark Hamill: "Raje bi ostal doma in si podelitev oskarjev ogledal kar v pižami"

Nekateri zvezdniki se podelitve nagrad ne veselijo

3. marec 2018 ob 16:17

Hollywood - MMC RTV SLO

Številni zvezdniki se podelitve oskarjev nadvse veselijo. Vendar pa nad glamuroznim večerom niso navdušeni vsi. Igralec Mark Hamill, ki je gledalce prepričal z likom Luka Skywalkerja v filmih Vojna zvezd, pravi, da bi si oskarje veliko raje ogledal prek televizije, vendar se jih - na žalost - mora udeležiti.

Hamill se bo že 90. podelitve oskarjev, ki bo letos potekala 4. marca, udeležil prvič po 40 letih. Čeprav na podelitvi najprestižnejših filmskih nagrad nikoli ne manjka lepih oblek in dobre hrane, pa Hamill pravi, da bi veliko raje ostal doma, oblekel pižamo, vklopil televizijski sprejemnik in podelitev oskarjev spremljal kar od doma. Dodal je še, da se zaradi osebne udeležbe na podelitvi letos ne bo mogel očitno posmehovati neposrečenim pričeskam udeležencev in udeleženk, saj bi ga pri tem lahko opazili.

Zadnji film Vojna zvezd: Poslednji jedi je namreč nominiran v več kategorijah: za najboljši film s posebnimi učinki, za film z najboljšo glasbo ter za izjemne zvočne učinke in montažo zvoka.

Hamill se je podelitve oskarjev nazadnje udeležil leta 1978, ko je blestel v filmu Vojna zvezd: Novo upanje. Letošnje nominacije pa je, kot piše BBC, komentiral z besedami: "Nominacij sem vesel, vendar nagrade niso razlog, da igram. To počnem zaradi strasti in adrenalina."

Podelitev oskarjev je za udeležence zelo stresna

"Zdaj si moram obleči elegantne hlače in se podelitve udeležiti. Verjemite mi, da mi je v čast biti del nečesa tako velikega, vendar udeležba na takem dogodku zahteva tudi veliko živcev in me spravlja v neprijeten položaj," je še dodal in poudaril, da upa, da se bodo na letošnji podelitvi oskarjev udeleženci lahko zabavali. "Zelo pogosto podelitev nagrad zasenčijo razni politični konflikti. Mislim, da bi to moral biti večer, na katerem se lahko udeleženci sprostijo in zabavajo," je še povedal.

"Večer načrtujem nekako tako, da se bom zgodaj odpravil v zaodrje in se ne bom vrnil na svoj sedež. Tam bom klepetal, kaj dobrega pojedel in se svojemu sedežu izogibal. Sčasoma ga bo zasedel nekdo drug - verjetno nekdo, ki je videti veliko bolje od mene - in vsi bomo zadovoljni," se je pošalil.

Od lika Luka Skywalkerja pa se je poslovil z besedami: "Nočem verjeti, da je z njim konec. Moja teorija je, da se je teleportiral nekam drugam in za seboj pustil le svojo haljo. Upam, da uživa na kakšni nudistični plaži."

Podelitev nagrad bo letos vodil Jimmy Kimmel, oskarje pa bodo podelili v 24 kategorijah.

K. Ši.