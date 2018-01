Mark Wahlberg po pritiskih zaradi višje plače od soigralke doniral 1,5 milijona

Michelle Williams bila plačana manj kot odstotek Wahlbergovega plačila

14. januar 2018 ob 08:58,

zadnji poseg: 14. januar 2018 ob 11:24

Los Angeles - MMC RTV SLO, Reuters

Potem ko je prišlo na dan, da je bil Mark Wahlberg za snemanje dodatnih prizorov filma Ves denar sveta plačan 1,5 milijona dolarjev, njegova soigralka Michelle Williams pa za isto delo manj kot tisočaka, se je na igralca vsul plaz kritik.

Wahlberg zdaj škodo popravlja tako, da je sporočil, da bo vsoto v celoti podaril v sklad organizacije Time's Up, vzpostavljen za boj proti diskriminacijam žensk. 1,5 milijona bo nakazal v imenu Michelle Williams, ene od pobudnic gibanja, so sporočili iz njegovega tabora.

Kot smo že poročali, je režiser Ridley Scott po škandalu, ki je izbruhnil zaradi obtožb spolnega nadlegovanja Kevina Spaceyja, igralca dva meseca pred načrtovano premiero filma zamenjal z veteranom Christopherjem Plummerjem. 88-letni Plummer je bil za vlogo skopuškega milijarderja J. Paula Gettyja nazadnje nominiran za zlati globus, nominacijo pa si je za najboljšo žensko glavno vlogo prislužila tudi Williamsova.

Težava je nastala, ko je na dan prišlo, da je bila Williamsova za deset dni dodatnega snemanja v Italiji plačana 80 dolarjev na dan, kar znese skupno 800 dolarjev (gre za minimalno dnevnico po pravilniku igralskega sindikata SAG), medtem ko si je Wahlberg izbojeval 1,5 milijona dolarjev.

Ni želel potrditi Plummerja

46-letni Wahlberg, ki je imel v svoji pogodbi posebno klavzulo, po kateri sam potrjuje ali zavrača svoje soigralce, se je znašel še pod dodatnim plazom kritik, ko je časopis USA Today poročal, da ni želel odobriti Plummerja, dokler Scott ni privolil, da mu plača 1,5 milijona dolarjev.

Williamsova, štirikratna nominiranka za oskarja, je po drugi strani že pred časom povedala, da sploh ni razmišljala, ko jo je Scott poklical, ali bi lahko za praznični zahvalni konec tedna odpotovala v Rim na snemanje dodatnih prizorov.

"Rekla sem, da bom, kjer koli me potrebujejo, kadar koli me potrebujejo. In da se lahko odpovem svoji plači, lahko se odpovem dopustu, karkoli želijo. Ker sem tako zelo cenila, da se tako zelo trudijo rešiti film," je povedala 37-letna Williamsova, ki nazadnje ni bila plačana čisto nič, kar bi tudi sprejela, je pa bila plačana le 0,04 odstotka tistega kot Wahlberg.

Val ogorčenja

Zaradi tako šokantne razlike v plačilu, še zlasti v času feminističnega gibanja "Me Too" in "Time's Up", ki je dal glas ženskam v Hollywoodu, so se na družabnih omrežjih zgražali številni igralci in filmski ustvarjalci. Williamsovi v bran so se tako med drugim postavili Jessica Chastain, Jesse Tyler Ferguson, Judd Apatow in najboljša prijateljica igralke Busy Philipps, ki je razliko v plačilu označila za "nesprejemljivo" in "sramotno".

In Wahlberg očitno nima samo boljšega agenta kot Williamsova, ampak ima tudi spretnega piarovca, saj je z odločitvijo, da ves "umazani" denar podari, bolj ali manj umiril val negodovanja. "V zadnjih dneh je moje plačilo za dodatno snemanje Vsega denarja sveta postalo pomembna tema razprav. 100-odstotno podpiram boj za pošteno plačilo, zato v imenu Michelle Williams podarjam 1,5 milijona dolarjev v sklad za odvetniške storitve gibanja Time’s Up," je zapisal Wahlberg na Instagramu.

Pol milijona podarja tudi agencija

Svoj piskrček je pristavila tudi agencija WME, ki zastopa tako Wahlberga in Scotta kot tudi Williamsovo, ter sporočila, da bo gibanju Time's Up podarila še pol milijona dolarjev.

"Aktualna razprava je opomnik, da smo se tisti na vplivnih položajih odgovorni postaviti po robu neenakostim, vključno razlikam v plačilu med spoloma. Ta mesec smo se že zavezali k donaciji milijona dolarjev za sklad Time's Up, v okviru razlik v plačah za film Ves denar sveta pa v sklad v imenu Michelle Williams namenja še dodatnega pol milijona dolarjev," so sporočili. "Ključnega pomena je, da se ta razprava znotraj naše skupnosti nadaljuje, mi pa smo zavezani, da smo del rešitve."

Williamsova, ki že vse od nedeljske podelitve zlatih globusov s hčerko Matildo, ki se ji je rodila v zvezi s pokojnim Heathom Ledgerjem, in novim spremljevalcem, poslovnežem Andrewom Youmansom, dopustuje na Bahamih, se je ob vsem tem viharju glede plač danes le oglasila tudi sama.

"Danes ne gre zame. Moje igralske kolegice so mi stale ob strani in se potegnile zame, moji aktivistični prijatelji so me naučili, da uporabim svoj glas, najvplivnejši možje na najvišjih položajih pa so poslušali in ukrepali," je sporočila v izjavi. "Če si resnično zamišljamo enakopravni svet, so potrebna enakovredna prizadevanja in žrtve. Danes je zaradi Marka Wahlberga, WME-ja ter celotne skupnosti moških in žensk, ki si delimo ta dosežek, eden najbolj neizbrisnih dni mojega življenja."

