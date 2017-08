Mark Zuckerberg in žena Priscilla dobila drugo hčer, August

Zakonca, zavezana človekoljubnemu poslanstvu

29. avgust 2017 ob 11:21

Ustanovitelj Facebooka Mark Zuckerberg je - kje drugje kot na Facebooku - oznanil, da sta z ženo Priscillo dobila drugo hčer, ki sta jo mesecu rojstva primerno poimenovala August.

"S Priscillo sva presrečna, da sva dobila hčerko August! Napisala sva ji pismo o svetu, v kakršnem upava, da bo odraščala, hkrati pa upava, da ne bo odrasla prehitro," je ob veseli novici zapisal Zuckerberg in s sledilci na omenjenem družbenem omrežju delil ganljivo pismo v celoti (prilagamo ga pod prispevkom, op. a.).

Pred kratkim je 33-letni milijarder (velja za petega najbogatejšega Zemljana na Forbesovi lestvici, v nasprotju s številnimi s tega seznama si je bogastvo v celoti ustvaril sam, ne pa ga podedoval), ki je izjemno dejaven na človekoljubnem področju, napovedal, da si bo po rojstvu druge hčere vzel dva meseca očetovskega dopusta v dveh delih, kar mu omogoča do mladih staršev prijazna ureditev v njegovem podjetju Facebook: "Vzel si bom prost mesec, da bom na začetku s Priscillo in deklicama, nato pa bomo skupaj še ves december."

Trnova pot do starševstva

Mark si je že, ko se jima je s Priscillo leta 2015 rodila prva hčer Maxima Chan Zuckerberg, vzel dva meseca, ki ju je v celoti posvetil svoji družinici. S Chanovo, 32-letno hčerjo predstavnikov kitajske manjšine v Vietnamu, ki so v ZDA pobegnili pred tamkajšnjim režimom, ki je po izobrazbi pediatrinja (je tudi prva iz družine, ki je študirala in diplomirala), sta se spoznala med študijem na Harvardu, poročila pa leta 2012, a njuna pot do starševstva ni bila lahka, saj je imela Priscilla kar tri spontane splave. Tudi zato sta z oznanilom, da pričakujeta Maximo, počakala do skoraj šestih dopolnjenih mesecev Priscilline nosečnosti.

Zakonca Chan Zuckerberg sta znana po tem, da veliko denarja usmerjata v dobrodelne namene, kot sta se zaobljubila že kmalu po poroki, samo v zadnjih dveh letih sta različnim fundacijam namenila več kot 1,6 milijarde dolarjev. Kar 99 odstotkov delnic Facebooka, ki so bile v v njuni lasti, njihova vrednost pa je ocenjena na 45 milijard zelencev, sta ob Maximinem rojstvu podarila Iniciativi Chan Zuckerberg, človekoljubni ustanovi, ki se osredotoča na zdravstvo in izobraževanje.

A. K.