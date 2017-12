Mark Zuckerberg: Sem na očetovskem dopustu, se vidimo v 2018!

Težko sta ustvarila družino

6. december 2017 ob 14:12

San Francisco - MMC RTV SLO

Izvršni direktor Facebooka Mark Zuckerberg je sporočil, da bo ves december odsoten, saj bo izkoristil očetovski dopust. Zuckerberg in žena Priscilla sta se avgusta razveselila druge hčerke.

"Izkoristil bom možnost, ki jo ponuja Facebook, in očetovski dopust koristil v več delih. V podjetju zaposlenim ponujamo štirimesečni materinski in očetovski dopust, saj različne študije kažejo, da čas, ki ga zaposleni straši preživijo z novorojenčki, dobro vpliva na celotno družino," je 33-letni Zuckerberg zapisal na Facebooku. Dodal je: "Decembra bom vzel očetovski dopust, da bom lahko čas preživel z August in Max, zato se ne bom veliko oglašal. Na Facebooku bomo do konca leta objavili še nekaj novosti, nato pa se vidimo v letu 2018!" Prvi del očetovskega dopusta, prav tako en mesec, je koristil avgusta, ko se je rodila druga hčerka August.

Ustanovitelj Facebooka si je dvomesečni očetovski dopust vzel tudi leta 2015, po rojstvu prve hčerke Max. Takrat si je za to potezo pridobil veliko pohval javnosti. ZDA so praktično edina razvita država, ki novopečenim staršem ne zagotavlja plačanega starševskega dopusta, zato to področje urejajo zvezne države, lokalne skupnosti oziroma podjetja vsako zase.

Podarila več kot 1,6 milijarde dolarjev

Mark si je že, ko se jima je s Priscillo leta 2015 rodila prva hčerka Maxima Chan Zuckerberg, vzel dva meseca, ki ju je v celoti posvetil svoji družinici. S Chanovo, 32-letno hčerko predstavnikov kitajske manjšine v Vietnamu, ki so v ZDA pobegnili pred tamkajšnjim režimom, ki je po izobrazbi pediatrinja (je tudi prva iz družine, ki je študirala in diplomirala), sta se spoznala med študijem na Harvardu, poročila pa leta 2012, a njuna pot do starševstva ni bila lahka, saj je imela Priscilla kar tri spontane splave. Tudi zato sta z oznanilom, da pričakujeta Maximo, počakala do skoraj šestih dopolnjenih mesecev Priscilline nosečnosti.

Zakonca Chan Zuckerberg sta znana po tem, da veliko denarja usmerjata v dobrodelne namene, kot sta se zaobljubila že kmalu po poroki, samo v zadnjih dveh letih sta različnim fundacijam namenila več kot 1,6 milijarde dolarjev. Kar 99 odstotkov delnic Facebooka, ki so bile v njuni lasti, njihova vrednost pa je ocenjena na 45 milijard zelencev, sta ob Maximinem rojstvu podarila Iniciativi Chan Zuckerberg, človekoljubni ustanovi, ki se osredotoča na zdravstvo in izobraževanje.

A. P. J.