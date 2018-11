Martinov vikend: iz Ljubljanice dvignili vinski zaklad, praznovanja po vsej državi

Največje martinovanje bo gostil Maribor

10. november 2018 ob 13:28

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ta konec tedna je dogajanje po Sloveniji v znamenju svetega Martina. Praznik vina z vinsko potjo že slavijo v Ljubljani, različna manjša praznovanja pa potekajo na vseh koncih države. Tradicionalno največje martinovanje v državi bo jutri gostil Maribor.

Čeprav so staro mestno jedro danes zavzeli vinarji, je ob prvem sprehodu po središču prestolnice – s Prešernovega trga čez Tromostovje do mestne hiše – bolj kot vino prevladovala glasba. Medtem ko so se vinarji nameščali na stojnice in se pripravljali na ljubljansko martinovanje, je največ pozornosti pritegnilo več pouličnih glasbenih skupin, ki so poskrbele za učinkovito jutranje prebujanje najzgodnejših obiskovalcev vinske poti in naključnih mimoidočih.

Ko so zbrane na Prešernovem trgu zabavali zvoki saksofonov, je pred mestno hišo sicer že potekala uradna otvoritev 16. ljubljanske vinske poti, še pred tem pa je bil na Cankarjevem nabrežju iz Ljubljanice dvignjen "zaklad" – steklenice vina, ki so bile pod gladino potopljene na poletni različici ljubljanske vinske poti. Z dvigom vinskega zaklada organizatorji že tretje leto obujajo ljudsko pripoved o povodnem možu, ki smo ga lahko v družbi Urške in Prešerna srečali tudi med vinskimi stojnicami.

Po uvodnih nagovorih ljubljanskega podžupana, organizatorja dogodka in vinske kraljice Katarine Pungračič je pred mestno hišo sledil nastop folklorne skupine, otvoritev pa je s sprevodom po celotnem prizorišču zaključil pihalni orkester. Kulturno-zabavnega dogajanja pa s tem ni bilo konec, saj prireditelji dogodka obljubljajo celodnevni spremljevalni program – od pevskih zborov do folklornih skupin iz vseh koncev Slovenije.

Druženje ob žlahtni kapljici

Če se je ob uvodu prireditve zdelo, da je ura še nekoliko prezgodnja za okušanje žlahtne kapljice in je večina stojnic samevala, se je to kmalu spremenilo in Stritarjevo ulico ter Prešernov in Mestni trg so preplavili obiskovalci s kozarci v rokah. Na več kot 60 stojnicah lahko obiskovalci poskusijo vse od mladih vin letošnjega letnika do tradicionalnih martinovih jedi. Obiskovalci morajo imeti za okušanje ponujenih vin poseben kozarec prireditve – lahko si ga izposodijo (in pri tem plačajo kavcijo v višini 10 evrov) ali pa za pet evrov kupijo spominsko različico kozarca.

Enega od vinarjev na Prešernovem trgu smo povprašali, če se je skozi leta na zdaj že tradicionalnem martinovanju opazil kakšne spremembe. "Predvsem je v zadnjih letih veliko več tujih turistov. To je za nas seveda dobrodošlo," je o razvoju martinovanja v Ljubljani povedal vinar ter dodal, da se organizatorji in vinarji vsako leto potrudijo, da s ponudbo in programom pritegnejo veliko obiskovalcev – letos bo po ocenah organizatorjev stojnice vinarjev iz vseh slovenskih vinorodnih pokrajin obiskalo okoli 10 tisoč ljudi.

Martinov vikend

Martinov praznik, ki letos pade na nedeljo, z javnimi prireditvami že danes praznujejo tudi v več drugih slovenskih krajih. Eno večjih martinovanj poteka na Ptuju, kjer je dogajanje vedno povezano z začetkom priprav na kurentovanje. Martinovanja potekajo tudi na Primorskem – med drugim v Štanjelu na Krasu in v Šmartnem v Goriških brdih, več manjših praznovanj pa poteka tudi na Vipavskem.

Na Dolenjskem bo danes najbolj veselo na tradicionalnem vinarskem prazniku v Semiču, na Gorenjskem, kjer vinarstvo ni ravno doma, pa bo ta konec tedna znova potekala Vinska pot v rovih pod starim Kranjem.

Največ ljubiteljev vina, pričakujejo jih 20 tisoč, pa se bo zbralo na jutrišnjem martinovanju v Mariboru. Tradicionalno največje martinovanje v Sloveniji bo 11 minut po 11. uri otvorila vinska kraljica, sledil pa bo celodnevni program v okviru katerega bodo Mariborčane zabavali tudi Ansambel Saša Avsenika, Domen Kumer in Manca Špik.

Poostren nadzor policije

Ob pestrem dogajanju je potrebno upoštevati tudi opozorilo policistov, naj vinjeni ljudje nikakor ne sedejo za volan. Policija bo tudi letos v času martinovih dogodkov izvajala poostren nadzor psihofizičnega stanja voznikov, zato je bolje in ceneje, predvsem pa bolj varno, v primeru odhoda na praznovanje izbrati sredstva javnega prevoza ali taksije.

Miha Zavrtanik