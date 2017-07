Mary J. Blige o ločitvi: Prestala sem pekel

R'n'b pevka je še naprej v ločitvenem postopku

3. julij 2017 ob 18:52

Los Angeles.

Po 12 letih življenja v zakonski zvezi se diva r'n'b-ja Mary J. Blige ponovno privaja na življenje samske ženske. Toda kot priznava, so bili zadnji meseci vse prej kot lahki.

46-letnica je sredi medijsko izpostavljene ločitve s producentom Kendujem Isaacsom, s katerim sta se razšla pred enim letom. Kaplja čez rob je bila Isaacsova nezvestoba, saj se je lani zapletel z 28-letno pevko Starshell, ki jo je Bligeova vzela pod svoje okrilje. Potem ko je podpisala z njeno založbo Matriarch Entertainment.

"Ne vem, če so ljudje videli zadnjih enajst ali pet let mojega življenja, toda prestajala sem pekel," je dejala po poročanju revije People Bligeova. "Bilo je grdo, javno in umazano. So stvari, o katerih ljudje sploh ne vedo nič: boj za moje življenje, za moj zakon, moje morale in vse – tako sem odkrila moč. Mojo pravo moč," je poudarila pevka.

Sodišče je ravno pred dnevi odločilo, da bo morala nekdanjemu možu vsak mesec plačevati zgolj 26.790 namesto zahtevanih 115.510 evrov. Poleg preživnine pa bo morala plačati tudi odvetniške storitve za nekdanjega moža, kar bo zneslo okoli 200.900 evrov.

A v oči bode podatek, da sta Bligeova in Martin v času zakona živela nad svojimi zmožnostmi. Pevka še vedno dolguje milijone evrov davčni upravi, njene finančne težave pa so se začele leta 2012, ko so tožili njeno dobrodelno ustanovo, ker je domnevno zanemarjala poplačilo dolga v višini 223.300 evrov.

K. K.