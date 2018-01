Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 8 glasov Ocenite to novico! Bligeeva je nominirana za oskarja v kategoriji za najboljšo stransko vlogo. Hkrati pa se s skladbo Mighty River za oskarja bori v kategoriji najboljša izvirna skladba. Foto: Reuters Mary J. Blige se je s takratnim menedžerjem Martinom Isaacsom poročila leta 2003. Julija 2016 je pevka vložila ločitvene papirje in kot razlog navedla nepremostljive razlike. Foto: Reuters Bitka v kategoriji najboljše igralke v stranski vlogi se zdi precej odprta. Nominirane so Lesley Manville, Octavia Spencer, Laurie Metcalf, Mary J. Blige in Allison Janney. Trenutno se zdi, da malce prednjačita Laurie Metcalf in Allison Janney, a nič še ni odločeno. Foto: Reuters Bligeeva je najbolj znana po uspešnicah, kot so Family Affair, No More Drama, Just Fine in Be Without You. Foto: Reuters Na začetku leta je prejela svojo zvezdo na hollywoodskem pločniku slavnih. Foto: Reuters 46-letnica je svoj prvi album What's the 411? izdala leta 1992. Do danes je pripravila 13 studijskih albumov. Foto: Reuters Mary J Blige, poznana tudi kot kraljica hiphop soula, je osvojila devet grammyjev in prodala več kot 50 milijonov albumov po svetu. Foto: Reuters Njen 14. studijski album po vrsti, Strength of a Woman, je izšel lani, pri njem pa sta sodelovala tudi Kanye West in Missy Elliott. Foto: Reuters Dodaj v

Mary J. Blige po drami za oskarja: Naj te ne bo strah tega, kar si

Pevka, ki je zasijala v Hollywoodu

28. januar 2018 ob 21:17

Los Angeles - MMC RTV SLO

11. januarja je na svoj 47. rojstni dan prejela zvezdo na hollywoodskem pločniku slavnih. To je bila za Mary J. Blige potrditev, da je pred tremi leti sprejela pravo odločitev, ko se je preselila iz New Yorka v Los Angeles.

Kraljica hiphop soula se je zadnja leta spopadala s finančnimi in zakonskimi težavami. Na začetku leta 2013 se je z njenimi dolgovi začela ukvarjati država, ki je od pevke zahtevala, da vrne 805.483 evrov, ki so bili posledica neplačevanja davkov. Takrat so na davčnem uradu trdili, da pevka ni plačevala davkov med letoma 2009 in 2011. A dolg z grammyjem nagrajene pevke se je še zvišal, na dobre tri milijone evrov. Lani je TMZ poročal, da je Bligeeva odplačala dobrih 800.000 evrov dolgov, toda še vedno je dolgovala državi več kot tri milijone.

Pred dvema letoma se je po 12 letih zakona ločila od Martina Isaacsa, ki je bil hkrati tudi njen menedžer. Ta se je zapletel z 28-letno pevko Starshell, ki jo je Bligeeva vzela pod svoje okrilje. Potem ko je podpisala pogodbo z njeno založbo Matriarch Entertainment, se je Bligeeva večkrat pojavila z njo na javnih dogodkih in rdečih preprogah. Na koncu pa je Issacs na sodišču zahteval, da mu pevka vsak mesec plačuje 115.510 evrov, kar je sodišče znižalo na 26.790 evrov.

"Ne vem, ali so ljudje videli zadnjih enajst ali pet let mojega življenja, toda prestajala sem pekel," je dejala lani po poročanju revije People Bligeeva. "Bilo je grdo, javno in umazano. So stvari, o katerih ljudje sploh ne vedo nič: boj za življenje, za zakon, moralo in vse drugo – tako sem odkrila moč. Svojo pravo moč," je poudarila pevka.

Danes priznava, da je življenje najboljši učitelj. "Ko sem bila majhna, sem ostajala v ozadju zato, da bi bili lahko vsi drugi srečni in bi lahko sijali v svoji veličini. To sem počela tudi v zakonu," se je spominjala v intervjuju za spletno stran Net-A-Porter. "Držala sem se v ozadju, zato da se drugi ne bi počutili ustrahovani zaradi mojega uspeha. Toda to sem počela takrat. Zdaj ne bom več. Zdaj je moj slogan: naj te ne bo strah tega, kar si. Če niste sposobni prenesti mojega uspeha, potem je bolje, da vas ni ob meni."

Vloga, ki ji je spremenila življenje

Ko je propadal njen zakon, je dobila vlogo v filmu Mudbound. Film je ambiciozna, epska adaptacija istoimenskega romana, ki naslika fresko rasnih odnosov na ameriškem jugu med drugo svetovno vojno in takoj po njej. Mlade može, ki so se na drugem koncu sveta borili v zavezniški vojski, v domovini pričaka isti stari kastni sistem, ki seveda ni obstajal, ko je bilo treba vojake pošiljati na fronto.

Bligeeva je bolečino iz zasebnega življenja obrnila v svojo korist in jo kanalizirala v lik Florence Jackson. "Potrtost, ki jo vidite v Florence, izvira iz mojega notranjega boja. Bila sem depresivna in nisem vedela, kaj bi rada naredila s svojim življenjem," je priznala igralka. Film, ki ga je režirala Dee Rees, se vrti okoli zgodb dveh družin različnih ras, ki živita na podeželju Misisipija. Film si je prislužil kar štiri nominacije za oskarja.

Vloga ji je bila pisana na kožo, saj je odraščala v okolju, ki je bilo podobno tistemu, v katerem se je borila junakinja v filmu Mudbound. Vsako poletje je v Georgii obiskala svojih pet tet in babico. "Moje tete so bile Florence - delale so za svetlopolte družine tako kot ona in na koncu postale prijateljice z ženami," je razložila igralka.

Za vlogo si je prislužila številne nominacije za nagrade - med drugim tudi zgodovinski dve za oskarja, s čimer se je pevka dokončno uveljavila tudi v svetu igre. "Ne morem nehati jokati," je izjavila v telefonskem pogovoru za USA Today Bligeeva, ko je izvedela veselo novico.

Tabloidi so v zadnjih mesecih veliko bolj kot o njenih dosežkih pisali o umazani ločitvi, toda to je ni odvrnilo, da se ne bi pojavljala na promocijskih dogodkih in podelitvah nagrad. "Moj telefon je zazvonil ob pol šestih in klicala me je publicistka Amanda, ki je kričala v telefon. In nisem vedela, zakaj, zato sem tudi sama začela kričati in jokati. Bil je zelo čustven trenutek. Tega ne jemljem v zakup, ker se mi takšne stvari ne dogajajo. Pa so se," je dejala ob razglasitvi nominirancev Bligeeva.

Od pevke do igralke

Ko se je preselila iz New Yorka na Beverly Hills pred tremi leti, je bila polna upanja. Bila je odločena, da postane igralka, da se z delom dokoplje do resnih vlog in začne popolnoma novo kariero - ko ji ni bilo več dovolj, da je svetovno priznana kraljica hiphop soula. "Izpopolnjeni ljudje so prav tako samo ljudje. Vsi se samo trudimo, da bi bili ljubljeni in izpopolnjeni ... ter da mogoče nekega dne ustvarimo lastno družino. Ko nas ukanijo, se tega niti ne zavemo, dokler se ne znajdemo sredi vsega skupaj. Veliko je manipulatorjev okoli nas," je razmišljala.

Življenje pod žarometi ji ni tuje. 25 let je razveseljevala svoje oboževalce s svojo glasbo: "Dajem, kar lahko. Toda stvari, ki me bolijo, zadržim zase. Tega sem se naučila kot otrok," je razlagala Bligeeva. Odraščala je v neusmiljeni soseski Schlobohm v New Yorku. Vsak dan je bila priča, kako moški pretepajo ženske na stopniščih in jim lomijo kosti na hodnikih. "Bilo je zelo nasilno. Zato ljudem nismo mogli povedati, ko se je zgodilo kaj dobrega - postali so ljubosumni," se je spominjala otroških dni.

"Ko so otroci za noč čarovnic hodili od vrat do vrat, so se morali prepirati s starejšimi prebivalci za sladkarije. V soseski se naučiš, da ne smeš izraziti veselja ali upanja, ker nihče ni srečen zate. Podobno je v glasbeni industriji," je bila iskrena pevka. Njena glasbena kariera je zavidanja vredna. Vse od izdaje prvenca What's the 411? leta 1992 je živela sanje številnih glasbenikov. Drži se je vzdevek kraljica hiphop soula - glasbenega sloga, ki ga je izpopolnila na albumih, kot sta My Life, Mary in No More Drama.

Po grammyjih še oskar?

V svoji karieri je osvojila devet grammyjev in prodala več kot 50 milijonov albumov. Aprila lani je izdala svoj 14. studijski album. Glasbeni svet je že osvojila, filmski ji predstavlja izziv: "Želim še več, želim se naučiti še več," je priznala. V nasprotju z glasbenim studiom je na snemalnem prizorišču v podrejenem položaju. "Počutiš še ponižno - moraš poslušati tistega, ki je glavni. To ti pomaga spoznati, kje si. Hitro spoznaš, ali si bedak."

K. K.