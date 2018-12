Ena od disciplin, v katerih se merijo morani, je met kopja. Foto: Reuters Čas za selfi s tekaškim šampionom Davidom Rudisho (drugi z desne). Foto: EPA Dodaj v

Masajske OI: "Namesto da bi pobijali leve, tekmujemo med sabo"

Uporabnejša trofeja je denar

17. december 2018 ob 08:48

Nairobi - MMC RTV SLO, Reuters

Mladi kenijski bojevniki, da bi pokazali svoje spretnosti in pogum, ne lovijo več levov, ampak se potegujejo za medalje, denarne nagrade in celo bika v šestih disciplinah, denimo v metu kopja.

"Spremenili smo zastarelo kulturo lova na leve, nekoč, pred masajskimi olimpijskimi igrami, smo pobijali živali, zdaj pa jih želimo zaščititi in sobivati v sožitju z njimi," razmišlja 22-letni Joseph Tipape Lekatoo, predstavnik naselbine Mbirikani na četrtih masajskih olimpijskih igrah, na katerih se zberejo in tekmujejo mladi morani, po naše bojevniki, iz štirih naselbin – že omenjene Mbirikani, pa Rombo, Kuku in Elselengei.

"Če me primerjate z nekdanjimi bojevniki, ti so šli in pobijali leve, a to ti ne pomaga na noben način," pa pravi Moses Ntimama, še en bojevnik olimpijec na tekmovanju, ki se je odvijalo v zatočišču za divje živali Sidai Oleng ob vznožju gore Kilimandžaro, nedaleč od kenijske meje s Tanzanijo.

Le še 2.000 levov v Keniji

Tekmovanje, katerega glavni cilj je spremeniti miselnost mladih Masajev, nove generacije ljudstva, pri katerem je lov na leve pomemben običaj in označuje prehod v odraslost, so prvič priredili leta 2012.

Po podatkih služb za zaščito divjih živali pod okriljem kenijske vlade je v tej vzhodnoafriški državi le še okoli 2.000 levov, največja grožnja zanje in druge zveri pa je ravno konflikt s človekom. "Namesto da bi pobijali leve, tekmujemo drug z drugim ... denar, ki ga dobimo, pa vzamemo domov in z njim poskrbimo za svoje potrebe," še dodaja Ntimama.

Na tekmovanju ni manjkal niti kenijski tekač na srednje proge David Rudisha, svetovni rekorder v teku na 800 metrov, ki se strinja, da so masajske olimpijske igre eden izmed načinov, da bi levom v Keniji zagotovili svetlejšo prihodnost. "Želimo izobraziti ljudi in poudariti, da pobijanje levov ni pravi način. Te divje živali cenimo, saj so del našega izročila, kulture."

