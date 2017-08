Člana Right Said Fred postala največja dobičkarja pri "maščevanju" Taylor Swift

Skladba Swiftove s pridihom klasike I'm Too Sexy

26. avgust 2017 ob 11:22

Los Angeles - MMC RTV SLO

Taylor Swift si je za singel Look What You Made Me Do izposodila delček velike uspešnice zasedbe Right Said Fred I'm Too Sexy. Toda za razliko od plesne himne iz 90. let prejšnjega stoletja, je v primeru Swiftove govora o maščevalni skladbi.

Analize, ki so preplavile svetovni splet po izdaji singla, so si bile enotne, da je to poskus maščevanja 27-letne pevke za vse krivice, ki sta ji povzročila zakonca Kanye West in Kim Kardashian. V skladbi sicer ni omenjenega nobenega imena, toda uporabniki družbenih omrežij so razvozlali, da je njena tarča prav West, kajti v novi skladbi med drugim izpostavi: "Ne maram tvojega visečega odra." Prav na takšnem je West uporabljal na svoji zadnji turneji, kjer je predstavljal album The Life of Pablo (album, na katerem je pristala tudi skladba Famous, v kateri rapa, kako je razmišljal o spolnih odnosih z njo in na koncu izjavil, da se je Swiftova strinjala z vsebino besedila, kar je pevka zanikala).

Toda podobno kot besedilo izstopa tudi melodija, kjer je v refrenu moč prepoznati melodijo skladbe I'm Too Sexy. O uporabi delčka uspešnice so ustvarjalci Swiftovega novega izdelka (na čelu s producentom Jackom Antonoffom) predhodno obvestili člana zasedbe Right Said Fred Richarda in Freda Fairbassa. "Velika, sodobna izvajalka, ki nekaj časa ni nič izdala, želi vstaviti del uspešnice I'm Too Sexy v svojo skladbo," je pisalo v prošnji, ki sta jo prejela brata Fairbass. Združila sta glavi in prišla do zaključka, da to ne bo škodovalo njuni skladbi in sprejela skrito ponudbo. Podobno kot cel svet sta skladbo premierno slišala včeraj.

"Precej 'kul' je," je dejal Fairbrass in dodal: "Všeč mi je cinični vidik besedila, ker je tudi I'm Too Sexy cinična skladba in mislim, da je to kanalizirala zelo dobro." Njegov brat Richard je dodal, da je besedilo precej temačno. "Besedilo je temačno, malce čemerno in agresivno - vse, kar mi je všeč," se je smejal v pogovoru za revijo Rolling Stone pevec skladbe I'm Too Sexy.

Himna 90. let prejšnjega stoletja

Right Said Fred sta svojo največjo uspešnico napisala leta 1990 med snemanjem skladbe Heaven. "Bilo je zelo vroče, zato sem slekel svojo srajco in začel prepevati ob basovski liniji, ki sem jo slišal in nastalo je besedilo: 'I'm too sexy for my shirt.' Sedeli smo in se smejalo, zdelo se nam je precej smešno," se je spominjal Fred.

"Nenadoma smo spoznali, da ne bomo prišli daleč s skladbo, ki jo snemamo, zato smo se začeli igrati z mislijo na novo skladbo," je še dodal Fred in dodal: "80. leta prejšnjega stoletja so bila zelo hedonistična, zato je bila skladba cinični pogled na konec 80. let - skladba se je norčevala iz tega."

Skladbo so izdali leta 1991 v Združenih državah Amerike, kjer je kmalu postala uspešnica. 35 tednov je preživela na vrhu lestvice Hot 100 in postala platinasta v roku nekaj mesecev. Skladba se je pojavila v serijah, kot so Simpsonovi, Zahodno krilo, Družinski človek ... Doživela je številne priredbe, med drugim je pristala v predrugačeni obliki tudi v animirani seriji Smrkci 2. "Deliva veliko avtogramov za otroke," je priznal Fred in dodal: "Veliko delava po otroških bolnišnicah, ker imava obriti glavi in ozaveščava mlade, ki so si morali pobriti lase ali pa so jih izgubili, o življenju z rakom. Skladba jih osreči in čeprav omeniva v besedilu seks, ne implicirava na spolnost."

Dovoljenje za uporabo

Še več: če bi Swiftina skladba preveč namigovala na spolnost, člana skupine ne bi pustila, da se uporabi delček njune uspešnice. V preteklosti sta že zavrnila nekega azijskega izvajalca, ki je želel spremeniti besedilo v spev o suženjstvu. Fred je prav tako hvaležen, da ju je Swiftova stopila z njima v stik in se tako izognila usodi Robina Thickeja, ki je zaradi skladbe Blurred Lines pristal na sodišču in zgubil proti družini Marvina Gaya, od katerega si je "izposodil" melodijo. Podobne težave je imel tudi Sam Smith, ki je brez dovoljenja "vključil" v svojo skladbo Stay With Me del skladbe Toma Pettyja I Won't Back Down.

"Na odstotke in denar sploh še nisva pomislila," je dejal Richard in nadaljeval: "Prvič sem pomislil zjutraj, ko mi je didžej dejal, če se zavedam, da imam avtorske pravice pri masivnem albumu. Ampak nisem nikoli razmišljal na tak način. Imel bi več denarja, če bi." Hkrati pa v pogovoru za revijo Rolling Stone nista hotela povedati, kolikšen odstotek avtorskih pravic jima je pripadel za skladbo Look What You Made Me do.

K. K.