Maserati za podvojitev prodaje s športnikom alfieri ter novim športnim terencem

Maseratijev petletni poslovni načrt

1. junij 2018 ob 14:08

Milano - MMC RTV SLO

Maserati želi do leta 2022 podvojiti trenutno prodajo in doseči 100 tisoč vozil na leto. To bo poskusil uresničiti z novim srednje velikim športnim terencem ter športnim modelom alfieri v kupejevski in kabrioletski izvedbi.

S poslovnim načrtom do leta 2022, ki vključuje tudi uvedbo številnih novih modelov, želijo pri Maseratiju poleg prodaje povečati tudi dobiček s 13,8 odstotka iz leta 2017 na 15 odstotkov. Poslovni načrt za prihodnjih pet let predvideva tudi ukinitev dizelskih avtomobilov, ki jih bodo nadomestili s priključnimi hibridi. Do leta 2022 bodo predstavili kar osem priključnih hibridov ter štiri popolnoma električne modele, s katerimi bodo zamenjali sedanje modele levante, ghibli in quattroporte.

Zasnov alfierija, ki se bo na trgu postavil ob bok porscheju 911, je bila predstavljena že leta 2014 v Ženevi, njegov prihod v serijski obliki pa je bil že nekajkrat prestavljen. Njegova popolnoma električna različica naj bi dosegala končno hitrost 300 kilometrov na uro. Kot je povedal prvi mož Maseratija, Tim Kuniskis, bo alfieri novi zastavonoša znamke. Zanj bodo na voljo trije pogonski sklopi, vključno s priključnim hibridnim. Imel bo nov aluminijast okvir na prilagodljivi platformi. Najhitrejša izvedba bo za pospešek od 0 do 100 kilometrov na uro potrebovala le dve sekundi.

Novi športni terenec pa se bo uvrščal pod model levante. Ponašal se bo z novo, lahko platformo, razporeditvijo mase v razmerju 50:50, odlično vodljivostjo in najboljšim razmerjem med močjo in maso v svojem razredu.

Stavijo na visokotehnološke rešitve

Maseratijevi popolnoma električni modeli bodo imeli pogonski sklop s tremi elektromotorji, štirikolesni pogon, sistem nadzora vektorjev navora in 800-voltno baterijsko tehnologijo. Vsi modeli bodo med drugim ponujali tudi samostojno vožnjo tretje stopnje.

Zato da bi uresničil smele prodajne cilje, bo sloviti trizob do leta 2022 povečal tudi prodajno mrežo s sedanjih 450 na 600 prodajnih salonov.

Martin Macarol