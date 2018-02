Mati Eltona Johna večino premoženja zapustila asistentu

Sinu dve keramični vazi

28. februar 2018 ob 15:48

London - MMC RTV SLO

Britanski glasbenik sir Elton John je decembra lani sporočil, da mu je umrla mama, ki naj bi mu v oporoki zapustila dve keramični vazi, večino preostalega premoženja pa nekdanjemu asistentu.

Kot poročajo britanski mediji, je pokojna Sheila Farebrother večino premoženja zapustila njegovemu nekdanjemu asistentu, ki naj bi bil kriv za burna družinska nesoglasja, ki so se pojavila v preteklosti in povzročila zelo hladen odnos med njo in Eltonom.

Pevec se je z materjo pobotal šele aprila lani, ko je zbolel za bakterijsko okužbo - devet let po odločilnem nesoglasju, ko se ni postavila na njegovo stran ob sporu s prijateljema Bobom Halleyjem in Johnom Reidom. "Bob je zame kot sin. Z mano je bil vedno čudovit, živi blizu in pazi name," je 92-letnica povedala o Halleyju, ki bo zdaj najverjetneje dobil polovico bogastva, vrednega približno 604 tisoč evrov.

Na drugi strani bodo 70-letni Elton, njegov mož David Furnish in otroci ostali brez denarja - preostanek finančnega premoženja naj bi namreč podedovala Eltonov polbrat Frederick Farebrother in Deborah Woodward, prijateljica pokojnice. Kot poroča The Telegraph, je Farebrotherjeva oporoko spremenila novembra, manj kot mesec dni pred smrtjo. "Eltonu bi rada poklonila dve vazi in moje fotografije matere in dedka v uniformi," je zapisala.

"Z žalostjo sporočam, da mi je zjutraj umrla mama," pa je decembra po njeni smrti zapisal glasbenik. "Videl sem jo prejšnji ponedeljek in bil sem pretresen. Varno potuj, mama. Hvala ti za vse. Močno te bom pogrešal. Rad te imam, Elton."

P. B.