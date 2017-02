Matt Damon ob novici, da bo Clooney očka, ganjen skoraj do solz

Dal mu je nasvet, naj do dopolnjenih 12 tednov raje molči

10. februar 2017 ob 12:54,

zadnji poseg: 10. februar 2017 ob 14:23

Los Angeles - MMC RTV SLO

Matt Damon je razkril svoja občutja sreče ob tem, ko mu je George Clooney povedal, da je žena Amal noseča: "Skoraj sem začel jokati."

Hollywoodski zvezdnik in Clooneyjev dobri prijatelj že kar nekaj časa ve, da sta slavna zakonca v pričakovanju naraščaja, in to dvojčkov, zdaj, ko je novica v javnosti, pa se glede tega lahko končno veseli z vsem svetom.

"Jeseni sva skupaj delala, na snemanju me je potegnil na stran in skoraj sem začel jokati. Tako vesel sem bil zanj," je igralec povedal za kanadski Entertainment Tonight. "Vprašal sem ga, kako daleč je že, in povedal mi je, da osem tednov."

"Ne poznaš pravila 12 tednov?"

46-letni Damon, ki ima z ženo Luciano štiri hčerke (najstarejša je najstnica Alexia iz njenega prejšnjega zakona), je devet let starejšega prijatelja takoj okrcal: "'Si nor? Nikomur drugemu ne povej, nikomur! Ne poznaš pravila 12 tednov?' In seveda ga ni." Zabrusil mu je, naj bo lepo tiho, čez štiri tedne pa preveril: "Smo v redu?" Clooney ga je pomiril: "Smo."

Veliko parov do dopolnjenih 12 tednih nosečnosti z oznanilom širšemu krogu ljudi počaka zato, ker se do te prelomnice zgodi velika večina spontanih splavov, po zaključku prvega trimesečja pa velja, da bo nosečnost najverjetneje uspešna. Očitno je slavnemu dvojcu uspelo skrivnost zadržati še dlje, saj naj bi dvojčka - morda sta z razkritjem čakala tudi zato, ker večplodne nosečnosti veljajo za bolj tvegane - na svet prijokala že junija.

"Ta otroka imata res srečo!"

O Clooneyjevi izbranki Amal, 39-letni ugledni odvetnici za človekove pravice, Matt govori samo v presežnikih: "Krasna je. Zadel je na loteriji na vseh ravneh. Izjemna ženska je in odlična starša bosta. Ta otroka imata res srečo!"

Novica o tem, da Clooneyjeva, ki sta se poročila septembra 2014, pričakujeta dvojčke, je po tabloidih krožila že nekaj časa, uradno pa so jo potrdili v četrtek v ameriški pogovorni oddaji The Talk.

A. K.