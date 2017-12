Matt Damon: Zakaj ne govorimo o večini moških, ki niso spolni plenilci?

Film Dobri Will Hunting posneli pod okriljem Weinsteinove družbe Miramax

19. december 2017 ob 10:26

Los Angeles - MMC RTV SLO

Na igralca Matta Damona se je nedavno vsul plaz kritik zaradi njegovih izjav o spolnem nadlegovanju žensk. Kritike ga niso utišale, prav nasprotno - znova se je oglasil in opozoril, da bi morali v Hollywoodu govoriti tudi o večini tistih moških, ki niso "spolni plenilci".

47-letni zvezdnik, poročeni oče treh deklic, ni bil nikoli obtožen neprimernega vedenja, imajo pa zdaj mnogi veliko povedati čez njega, ker je redno sodeloval z zdaj že nekdanjim producentskim velikanom Harveyjem Weinsteinom. Poleg tega je v pogovoru za televizijo ABC Damon izjavil: "Mislim, da je čudovito, da se ženske zdaj počutijo dovolj močne, da povejo svoje zgodbe, in mislim, da je to nujno potrebno. Menim pa, da obstaja določen razpon neprimernega vedenja - obstaja razlikamed tem, če nekoga potrepljaš po zadnjici, in med posilstvom ter pedofilijo, mar ne? Jasno, vsa tovrstna vedenja je treba obsoditi in izkoreniniti, o tem ni vprašanja, ne bi pa jih smeli metati v isti koš," je razmišljal Damon.

Mnoge igralke so njegove izjave obsodile - med najglasnejšimi je bila njegova soigralka iz filma Dobri Will Hunting in njegovo nekdanje dekle Minnie Driver, ki je besna izjavila, da "Damon preprosto ne razume, kako je dan za dnem doživljati zlorabe".

Kaj pa tisti, ki ne zlorabljajo in ne nadlegujejo?

A Damon vztraja pri svojem. V novem intervjuju, tokrat za Business Insider, je opozoril, da se v trenutni "kulturi ogorčenja", ki vlada v Hollywoodu, vse premalo govori o moških, ki se do drugih niso vedli na takšen neprimeren način. "Živimo v tem trenutku razkritij, kar je dobro, a nihče ni še ničesar napisal o množici moških - večini moških, s katerimi sem sam sodeloval -, ki ne počnejo takšnih stvari in katerih se dogajanje okoli spolnih napadov ne bo dotaknilo."

Damon, ki trenutno predstavlja komedijo Downsizing, je na vprašanje, ali bi sam sprejel sodelovanje z nekom, ki je znan kot "spolni plenilec", odgovoril: "To vprašanje sem si večkrat postavil. Ne, ne bi želel sodelovati s takšnim človekom, življenje je prekratko. A kaj pa zgoditi v primeru, če je nekdo samo obtožen nadlegovanja in gre za besedo človeka proti človeku? Takrat bi se vprašal, kdo ima prav in komu bi bolj verjel."

Zvezdnik je dodal, da sam ne bi imel zadržkov pri podpisu kakršnega koli dogovora o prepovedi spolnega nadlegovanja. "S tem nikoli nisem imel težav, tako da bi z lahkoto dal svoj podpis - zdaj in v preteklosti. Sam tako ali tako ne nadlegujem, pa tudi večina ljudi, ki jih poznam, ne."

A. P. J.