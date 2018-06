Matt LeBlanc zapušča Top Gear: "Hvala za odlično vožnjo"

Več časa bi rad preživel z družino

4. junij 2018 ob 19:54

London - MMC RTV SLO

Nekdanji zvezdnik serije Prijatelji Matt LeBlanc je oznanil, da ne bo več vodil kultne avtomobilistične oddaje Top Gear.

Ameriški igralec, ki je po odhodu Jeremyja Clarksona, Jamesa Maya in Richarda Hammonda prevzel mesto voditelja britanske oddaje, je na mestu voditelja zdržal dve leti. LeBlanc bo oddajo, ki je veljala za najbolj gledano na svetu, z mesta voditelja zapustil po naslednji sezoni.

LeBlanc, ki je zaslovel s priljubljeno serijo Prijatelji, je na začetku oddajo vodil s Crisom Evansom, vendar je Evans izpeljal zgolj šest epizod. Le Blanc je ustvarjalcem oddaje namreč postavil ulimat, da bo oddajo vodil le v primeru, če odpustijo Evansa. Oddaja je ravno po zaslugi Evansovega kričanja in slabega odnosa dobila precej negativnih kritik.

Po prostovoljnem odhodu Evansa se je LeBlancu skupaj s Chrisom Harrisom in Roryjem Reidom, ki sta postala njegova sovoditelja, le uspelo prikupiti gledalcem.

"Za vedno bom ostal oboževalec Top Geara"

Očitno se je snemanja oddaje naveličal tudi 50-letni LeBlanc, sicer tudi sam avtomobilski navdušenec. Po poročanju BBC-ja se je za takšno potezo odločil, ker mu je razpetost med Veliko Britanijo, kjer potekajo snemanja, in ZDA, kjer živi, vzela preveč energije.

"Časovno je zamudno, da pogostih in dolgih potovanj ne omenjam ... Zaradi vsega tega manj časa preživim z družino in prijatelji," je pojasnil LeBlanc. "Na žalost zaradi teh razlogov ne bom več del oddaje, vendar bom za vedno ostal oboževalec Top Geara. Ekipi in ustvarjalcem oddaje želim veliko uspehov. Hvala za odlično vožnjo," je še dodal LeBlanc, ki je bil, še preden je stopil v čevlje voditelja, ravno zaradi svoje navdušenosti nad jeklenimi konjički dvakrat gost oddaje.

Kako naprej?

Kdo bi ga na mestu voditelja lahko nadomestil, za zdaj še ni znano. Ustvarjalci oddaje so ob odhodu ameriškega igralca zgolj zapisali, da imajo "načrte, da v svoje vrste leta 2019 sprejmemo novega voditelja." Sporočilo je sprožilo kar nekaj ugibanj o novem voditelju, najpogosteje pa se omenjajo televizijski voditelj Dermot O'Leary, televizijska voditeljica in dirkačica Rebecca Jackson ter motociklist Guy Martin.

Nekateri sicer menijo, da novega voditelja ne potrebujejo, saj bi oddajo lahko uspešno vodila tudi Chris Harris in Rory Reid. Drugi pa so prepričani, da je morda odhod LeBlanca odlična priložnost, da se skupaj z njim z malih zaslonov poslovil tudi Top Gear.

Sa. J.