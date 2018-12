Matter zavzemajo Kino Šiška s svežnjem svežih pesmi v žepu

Drevi predstavitveni koncert albuma Troglav

14. december 2018 ob 10:33

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

"Že ponarodele fraze in zeitgeistovski prebliski se razplajajo ter vrtinčijo v oblaku spet skrbno dodelanih beatov, navdih pa išče v patriotskem prevpraševanju domačega okolja, miselnosti, kulture, pa tudi samorefleksiji nad lastnimi dosežki …"

Govora je seveda o ustvarjanju zasedbe Matter, ki so jo med drugim s temi besedami napovedali v Kinu Šiška, kjer bodo ti kamniški posebneži drevi predstavili svoj tretji album Troglav. Album pravzaprav sestoji iz treh EP-jev, ti pa se bodo po drevišnjem koncertu združili v en fizični CD.

Troedini Troglav

Troglav I je izšel 30. novembra, Troglav II 7. decembra, danes pa izhaja torej še Troglav III. Saga pod Alpami prinaša 17 svetlejših, a še vedno zanje tipičnih pesmi, med njimi so Sedimenti in Ljubljana ter sveža singla 27 kometov in Jiu Jitsu.

Kot so še zapisali v Kinu Šiška, je plošča "stoodstotno Matter, dvoživka v treh samostojnih, a neločljivih enotah". Tudi novi album bo izšel pri založbi rx:tx, pri kateri so Matter izdali že prvenec Amphibios v letu 2016 in drugi album Mrk leto kasneje.

Preberite še MMC-jeva intervjuja z Matter ob izidu albumov Amphibios in Mrk.



Zasedba z novim albumom v treh delih "širi ikonografijo lastnega kozmosa, hkrati vzvišenega in transcendentnega ter obenem disonančnega, blodnjavega in raztrganega," je zapisano na njihovi Bandcamp strani.

"Svet senc iz podalpskega podzemlja je še bolj kot v prvih dveh delih utopljen v trapersko procesiranih vokalnih linijah, ki nihajo med petjem, pripovedovanjem zgodb iz betonskih naselij, zaklinjanjem in rapom ter značilnimi beati, v katerih so udarci bobnov posejani še bolj na redko kot v prejšnjih delih trilogije," je še o novem izdelku Matter, s katerim nekako zaključujejo trilogijo albumov, še nadalje beremo na Bandcampu.

Meduze preplavile glasbeno sceno

Avtorji hita Meduze pravijo, da je njihov tretji album precej svetlejši od prejšnjih. Kot so povedali v nedavnem pogovoru na Valu 202, so se pesmi rodile v dnevni sobi, kjer je več svetlobe, in ne v kleti. "Vsakič ko pridemo v nek nov prostor, nastane nova glasba," pravijo. Glasba je po njihovih navedbah tudi veliko bolj strukturirana in globlja, produkcijsko večplastna.

Pesmi še zmeraj ostajajo tipično "matterovske", z absurdnimi besedili, iz katerih mnogi ne znajo ali nočejo razbrati smisla, besednjakom, v katerem ne manjka naših mam in čič, ter prigodami in internimi šalami iz njihovega domačega Kamnika. Vizualno se album naslanja na simboliko slovenstva, naslovljen pa ni po gori Troglav v Dinarskem gorovju v BiH, temveč meri na praslovanskega boga Triglava.

Pred Matter bo drevi v Kinu Šiška nastopil raper Acty, po koncertu pa bos nadstropje nižje nastopil dvojec Your Gay Thoughts, dogajanje se bo nato preselilo v klub Božidar. Kamniški trio pa bo naslednjo soboto, 22. decembra, svoj novi album predstavil še v mariborskem Kinu Udarnik.

P. G.