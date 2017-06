Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Na prvi paradi gejevskega ponosa, leta 1970 v New Yorku, je aktivistka Donna Gottschalk po ulici hodila s transparentom: "Jaz sem tvoj najhujši strah, tvoja najboljša fantazija." Slogan predstavlja, tako harvardski profesor Michael Bronski, "kvirovsko afiliacijo s pošastmi". "Ljudje, ki jih mainstream družba demonizira, se zelo lahko identificirajo s pošastmi." Foto: IMDb

Mavrični Babadook: kako je filmska pošast postala gejevska ikona

Spletna viralna šala je prerasla okvirje "internega štoss"

12. junij 2017 ob 10:22

Ljubljana - MMC RTV SLO

Demon s cilindrom, naslovni lik avstralske psihološke srhljivke Babadook, ki je bila pred tremi leti nepričakovana festivalska uspešnica, je kar naenkrat postal maskota junija, meseca gejevskega ponosa.

Film avstralske režiserke Jennifer Kent je vsekakor vreden ogleda: v njem se materializira temačna pošast, The Babadook, sicer glavni lik otroške slikanice, in se začne izživljati nad mamo samohranilko in njenim sinom. Precej očitna interpretacija je, da je The Babadook v resnici manifestacija žalovanja, ki se človeka polasti ob izgubi bližnjega (protagonista namreč žalujeta po smerti moža oz. očeta). Še tako pozoren ogled pa v filmu ne bo našel nobene LGBTQ tematike.

Viralna šala se je začela oktobra lani, ko se je na spletu pojavila (morda računalniško prirejena) fotografija Netflixovega izbirnega menija: Babadooka je ponujal med filmi z LGBT tematiko. odziv je bil takojšen in precej duhovit: "B v LGBT pomeni Babadooka," so pisali uporabniki na Tumblrju. "Film o tipu, ki hočesamo živeti v miru v avstralskem predmestju?," je komentiral avtor ene najbolj deljenih objav na to temo. "Za vas je mogoče to SAMO FILM!!, za LGBT skupnost pa je simbol naše poti."

No, v zadnjih mesecih je "interni štos" z blogov prerasel v ikono gejevskega ponosa, ki je prisotna tako na spletu kot na čisto resničnih paradah, ki se v tem mesecu dogajajo po sštevinih svetovnih prestolnicah.

"Številne LGBT osebe se včasih tako počutijo v svojih lastnih družinah," je izvor na prvi pogled nelogičnega fenomena za LA Times pojasnila Karen Tongson, profesorica z Univerze Južne Kalifornije (USC). "LGBT ljudje pogosto niso bili zastopani v popkulturi, zato smo se morali projecirati na številne ne_LGBT like. Seveda obstaja zgovorna interpretacija tega, kako se na videz pošastno bitje integrira v družino."

Michael Bronski, avtor številnih knjig na temo LGBT zgodovine in profesor na univerzi Harvard, je za omenjeni časnik spomnil, da je skupnost "posvojila" že celo vrsto likov in osebnosti, ki niso bili odkrito (ali pa sploh) istospolno usmerjeni. V petdesetih letih 20. stoletja je bila to Judy Garland, v šestdesetih Barbra Streisand, v naslednjem desetletju Bette Midler in Cher, nato Madonna in danes Lady Gaga.

Prav tako ni nova povezava med žanrom grozljivk in fantazije ter LGBTQ skupnostjo. Obstajajo branja Frankensteina kot alegorije gejevskega moškega, ki ga skupnost preganja in sovraži zaradi tega, kar pač je. tudi Fantom iz opere je lik, ki mora skrivati tako svoj pravi obraz kot tudi svojo nesrečno ljubezen.

We believe in equal rights for everyone — and we mean everyone. Happy #Pride2017 #Babadook pic.twitter.com/So6jdIyIbf — Maura Healey (@MassAGO) June 10, 2017

Gay icon. Political wunderkid. It's time we acknowledge that The Babadook is something to be proud of *every* month. #babadook #PrideMonth pic.twitter.com/2BV37bcad6 — Kasie Leightenheimer (@KasieLeight) June 8, 2017

the babadook is the gay icon we didn't know we needed pic.twitter.com/2EqeSsZ85T — paul rudd (@philsadelphia) June 8, 2017

This ongoing meme about the Babadook being a gay icon is hilarious and I am 100% there for it. — Scott Wampler (@ScottWamplerBMD) June 7, 2017

A. J.