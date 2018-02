Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.9 od 15 glasov Ocenite to novico! V modni industriji želi ostati še vsaj eno desetletje. Foto: AP Na družbenem omrežju Instagram si je ustvarila močan krog podpore in nabrala že 98 tisoč sledilcev. Foto: EPA Manekenka poudarja, da ji največji izziv predstavlja ohranjanje telesne teže. Foto: AP V zadnjih 50 letih nikoli ni delala toliko kot v letu 2017. Na fotografiji s sinom Elonom Muskom. Foto: Reuters Sorodne novice Foto: Bele vrtnice solidarnosti in nasprotovanje splavu na grammyjevski rdeči preprogi Dodaj v

Maye Musk: Manekenka, ki pri 69 letih šele začenja

Ne ozira se na stereotipe

3. februar 2018 ob 14:39

New York - MMC RTV SLO

Mladost ni vse - vsaj če vprašate 69-letno manekenko Maye Musk, ki se na starost sploh ne ozira in pravi, da nikakor še ni rekla zadnje besede, ampak v bistvu šele začenja.

Najnovejše modne kolekcije za letošnjo pomlad, ki so jih predstavili v New Yorku, Parizu, Milanu in Londonu, je nosilo tudi veliko manekenk, ki so v svojih petdesetih ali šestdesetih letih - natančneje, kar 27. Kot pojasnjuje Muskova, mati milijarderja Elona Muska, v zadnjih petdesetih letih nikoli ni delala toliko kot v letu 2017.

V Kanadi rojena Muskova se je z manekenstvom začela ukvarjati pri petnajstih letih v Južni Afriki, a je njena kariera razcvet doživela šele v zadnjih letih. Podpisala je pogodbo z agencijo IMG Models, ki med drugim zastopa tudi Gisele Bündchen in Gigi Hadid. Poleg tega se je pojavila na naslovnicah New York Magazina, Elle Kanada in na korejski izdaji tako imenovane modne biblije Vogue.

Zdi se ji, da je k uspehu kariere pripomoglo predvsem to, da je dovolila, da se ji barva las naravno spremeni, v to pa nikoli ni poskušala posegati. A z manekenstvom pridejo tudi določeni izzivi. "Vsak dan moram načrtovati vse obroke in prigrizke, sicer se takoj zredim," pravi Muskova, nutricionistka z dvema magisterijema. "Če se zredim, se moram dva tedna zelo omejevati, da se te teže znebim. Nosim številko 36, tako da nisem ravno suhcena."

Velika zasluga družbenih omrežij

Debra Bourne, direktorica pobude All Walks Beyond the Catwalk, ki se bori za rasno, starostno in telesno raznolikost v modni industriji, uspeh starejših manekenk pripisuje predvsem družbenim omrežjem. "Z razvojem platform, kot je Instagram, smo videli ogromno primerov, ko so si starejše manekenke svoje občinstvo ustvarile popolnoma same," pojasnjuje psihoterapevtka in nekdanja modna urednica.

Kot piše BBC, je tako tudi v primeru Muskove, ki na družbenem omrežju Instagram redno objavlja fotografije, kjer ima 98 tisoč sledilcev. "Ko si starejši, ni več takšne konkurence, je pa tudi manj služb," na to dodaja Muskova. "Če se trudiš z delom in ga objavljaš, si ustvariš svoj krog ter delo dobiš neposredno prek tega, ni ti treba obiskovati najrazličnejših kastingov."

Samo začasna modna muha

"Kar nekaj modnih oblikovalcev je mnenja, da so manekenke s srebrnimi oziroma sivimi lasmi trend, ki bo v enem letu izginil, nato pa se bodo vrnili k visokim, suhim in mladim," pravi Rebecca Valentine, ustanoviteljica modne agencije, ki se osredotoča predvsem na manekenke, starejše od 35 let. Ustanovila jo je leta 2015, ker si je želela zastopati raznoliko starejšo populacijo, naraščanje zanimanja zanje pa je odgovor na "pritisk trga, na katerem prvič v zgodovini ta skupina ljudi ni tiho, temveč je vedno glasnejša in zahteva vedno več."

Tako poudarjajo, da smo vajeni starejše ženske videvati predvsem v oglasih za kreme proti gubam, redko pa dobijo službo v visoki modi. Verjame, da bo modna industrija sčasoma stopila v korak s temi smernicami, a vseeno priznava, da je proces poln izzivov. "Manekenke se zavedajo, da bo zaradi vseh predsodkov in boja s tradicijo težko."

Muskova si kljub izzivom zagotavlja različne službe po celem svetu in upa, da bo delala še vsaj naslednjih deset let. "Čudovito je videti, da se znamke, časopisi in oblikovalci osredotočajo na resnične zgodbe starejših žensk. Med delom pa me zelo rade vidijo tudi mlajše manekenke, ker jim to daje upanje za prihodnost. Moj ključnik je #šelezačenjam," je sklenila.

