MBFWLJ: V središču modni presežki za moške

Modne revije gosti avtoservis

24. november 2018 ob 14:17

Sedma izdaja MBFWLJ, ki bo zaznamovala ta konec tedna, se osredotoča na moško modo. V Ljubljani se bo predstavilo deset modnih oblikovalcev z dvanajstimi kolekcijami.

V soboto bodo na sporedu kolekcije klasičnih moških oblačil, nedelja pa bo namenjena drznejši moški modi. Modne revije – v soboto znamk Sens in Martini Vesto by Boško, v nedeljo pa Sari Valenci, Tjaša Zalar, Sens, Marko Glavinić, Sofia Nogard, Milica Vukadinković, Faktory by Boško, Spirit by T. B., Ivanman in Franziska Michael – se bodo odvijale v servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz v Ljubljani na Baragovi ulici.

Kot so zapisali organizatorji dogodka, Mercedes-Benz Fashion Week Ljubljana z licenčnim formatom ter lokalnimi znanji in partnerji projekta prispeva k prepoznavnosti modnega ustvarjanja ter spodbujanju novih ustvarjalnih rešitev, hkrati pa je izjemna priložnost za lokalne modne oblikovalce in ustvarjalce, da se predstavijo mednarodni areni poznavalcev mode, publicistov, komentatorjev, stilistov in kupcev. Zvezde MBFWLJ pod umetniškim in kreativnim vodenjem Saše Radoviča so mednarodno nagrajeni oblikovalci, ki s svojimi potrditvami sodelovanja že prispevajo k prepoznavnosti dogodka Mercedes-Benz Fashion Week Ljubljana v evropskem prostoru.

Zadnji MBFWLJ se je v prestolnici odvil sredi maja.

