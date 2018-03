Med električnimi porscheji ne bo modela 911

Poudarki Do leta 2025 četrtina elektrificiranih porschejev

Hibridna različica 911 bo nared šele ob prenovi modela nove generacije, popolnoma električne pa ne bo. Foto: Porsche

Porschejeva elektrifikacija

26. marec 2018 ob 07:16

Stuttgart - MMC RTV SLO

Do leta 2025 bodo hibridni in električni modeli predstavljali četrtino Porschejeve ponudbe. Toda med njimi ne bo električnega 911.

Prvi mož Porscheja, Oliver Blume je na letni predstavitvi rezultatov podjetja povedal, da bo legendarni model 911 dobil visoko zmogljivo priključno hibridno različico, a da nikoli ne bo postal popolnoma električen. Čeprav so pri najnovejši generaciji tega modela (992), ki bo prišla letos na trg, predvideli prostor za visoko napetostno baterijo, hibridna izvedba ne bo takoj na voljo. Blume je ob tem dodal, da čakajo na dodaten razvoj baterij, zato priključno hibridnega 911 ne bomo videli še nekaj let. Ta naj bi bil na nared šele ob prenovi modela. Razmišljajo tudi o proizvodnji popolnoma električne različice na osnovi modelov boxster in cayman. A slednja so predstavili leta 2016, zato imajo še nekaj časa za razmislek.

Prvi pride prihodnje leto

Porschejeva prva popolnoma električna limuzina mission E bo prišla na trg prihodne leto. Imela bo 800-voltno omrežje, ki so ga razvili za dirkalnik 919 hybrid, in bo po nekaj minutah polnjenja zagotovaljala 100 kilometrov dosega. Limuzini se bodo kasneje pridružile še druge različice modela mission E, med drugim tudi ena na osnovi koncepta mission E cross turismo, ki smo ga videli na letošnjem avtomobilskem salonu v Ženevi.

Porsche načrtuje tudi izgradnjo 400 hitrih polnilnih postaj v Evropi do leta 2020. Svojim strankam bo ponudil sisteme za polnjenje na domu, razvil pa bo tudi sisteme za brezžično indukcijsko polnjenje.

Martin Macarol