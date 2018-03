Med Ljubljano in Trstom spet železniška povezava

Trst se je uvrstil med osem italijanskih letališč z železniško postajo, saj so na tržaškem letališču v Ronkah odprli novo postajo, kamor naj bi jeseni začel voziti tudi vlak iz Ljubljane.

Naložba je bila vredna 17,2 milijona evrov, poleg železniške postaje pa vključuje še 425 metrov dolg nadhod za pešce nad cesto do letališča, novo postajališče za avtobuse, parkirno hišo in zunanje parkirišče. Od tega so po besedah Martine Armani, ki je na letališču odgovorna za stike z javnostmi, pridobili 14 milijonov evrov nepovratnih evropskih sredstev, tri milijone evrov pa je prispevalo podjetje Trieste Airport, njegov predsednik pa je direktor letališča Antonio Marana, poroča Delo.

Železniška postaja je ključnega pomena

"Letališče ima možnost prepeljati dva milijona oz. 2,5 milijona potnikov na leto, a nas do teh številk čaka še dolga pot, predvsem pa partner, ki nam bo pri tem pomagal," je povedal direktor letališča in dodal, da bodo zdaj, ko je infrastruktura, ki letališče povezuje z drugimi kraji, izpopolnjena, partnerja iskali med večjimi italijanskimi letališči. Železniška postaja je torej ključnega pomena pri nadaljnjem razvoju letališča v Ronkah. Pri iskanju partnerjev bodo zato merili na letališča, na katerih se letno znajde več kot deset milijonov potnikov.

Na tržaškem letališču bi radi v prihodnjih letih število potnikov povečali vsaj na 1,5 milijona. Lani so jih našteli 780.417, pri čemer je bila petina slovenskih, hrvaških in avstrijskih. "Slovenci predstavljajo deset odstotkov vseh potnikov na našem letališču," je še dodal Marano.

Italijanske železnice so za novo postajališče predvidele več postankov regionalnih vlakov, pa tudi t. i. rdeče in srebrne puščice. Prva vozi med Trstom in Milanom, druga pa povezuje Trst in Rim. Na postajališču v Ronkah bo v obe smeri vsak dan ustavilo 64 vlakov, vozili pa bodo na približno pol ure. Vožnja bo trajala od 23 do 29 minut, vozovnica pa bo stala približno štiri evre, še poroča Delo.

Ali bo zato trpelo ljubljansko letališče?

Neposredna potniška železniška povezava naj bi septembra zaživela tudi med Ljubljano, Trstom in Benetkami. Poslovodni direktor družbe Fraport Slovenija Zmago Skobir je ob odprtju postaje ocenil, da takšna posodobitev še ne pomeni večje grožnje ljubljanskemu letališču.

Z železniško progo bi v prihodnosti radi nadgradili tudi ljubljansko letališče. Potek navezave železniške proge na Letališče Jožeta Pučnika bodo proučili s študijo regionalnih prog na območju ljubljanske pokrajine. Javno naročilo za študijo napovedujejo v prvi polovici tega leta, okvirne ugotovitve pa do konca leta.

