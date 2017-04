Med ločitvenimi zdrahami Janet Jackson delila prvo sliko sina

Wissam Al Mana ji piha na dušo

Vse kaže, da ne bo šlo brez javnega pranja umazanega perila: odtujeni mož je Janet Jackson kar prek spleta poslal odprto pismo, v kateri ji sporoča, da jo ljubi.

42-letni katarski milijareder Wissam Al Mana je na svoji spletni strani v rubriki z naslovom Ljubezen objavil fotografijo 50-letne pevke in ji dodal ganljivo izpoved: "Najlepši osebi na svetu, hvala za tvojo božansko ljubezen, tvojo neskočno podporo in za to, da si moja najboljša prijateljica. Tako zelo te ljubim, inšallah (v ohlapnem prevodu "Bog daj"), da bova za vedno skupaj v velikem vekomaj." Je pa pred kratkim na vhodni strani svojega portala objavil tudi citat iz Korana, s katerim komentira njun nedavni razhod.

"Različna življenjska sloga"

Kot smo poročali pred dnevi, se je par dokaj nepričakovano razšel le tri mesece po rojstvu njunega prvega otroka, sina Eisse. Razlog naj bi tičal v njunih "različnih življenjskih slogih", kar naj bi med vrsticami pomenilo, da je bil Wissam preveč naklonjen muslimanskim običajem za Janetin okus, kar se je najverjetneje stopnjevalo po prihodu njunega prvorojenca. Jacksonova, ki bo maja dopolnila 51 let, sicer pripada Jehovovim pričam.

Nekateri pa so namigovali, da je že tako bajno bogata popzvezdnica (pod palcem naj bi imela okrog 150 milijonov zelencev) preprosto počakala, da je izpolnila pogoje, po katerih bo od milijarderja dobila zajetnih 200 milijonov dolarjev: po predporočni pogodbi naj bi ji namreč omenjeni znesek izplačal za napolnjenih pet let zakona in rojstvo potomca.

Sredi vseh ločitvenih zdrah Janet na svojem Instagramu objavila spokojen prizor, sploh prvo javno dostopno fotografijo njenega malega sina. Prikupni podobi, na kateri Eissa široko zeha, je pripisala: "Moj dojenček in jaz po dremežu."

My baby and me after nap time. A post shared by Janet Jackson (@janetjackson) on Apr 14, 2017 at 6:17pm PDT

