Med mercedesom S coupé in porschejem 911

BMW serije 8

16. junij 2018 ob 07:34

München - MMC RTV SLO

Po številnih ugibanjih in številnih napovedih je BMW končno uradno razkril novi kupe serije 8. Sprva bo na voljo z enim bencinskim in enim dizelskim motorjem.

Gre za luksuzni kupe, za katerega BMW obljublja izjemno vodljivost in užitek v vožnji. S 4,84 metra dolžine, 1,90 metra širine, 1,34 metra višine ter 2,82 metra medosne razdalje deluje zelo dinamično in na cesti gotovo ne bo ostal neopažen.

Sprva bosta na voljo en dizelski in en bencinski model. Dizelski z oznako 840d xDrive ima pod sprednjim pokrovom trilitrski šestvaljnik, ki s pomočjo dveh turbopuhal razvije 235 kilovatov (320 KM) moči in 680 Nm navora. To mu omogoča pospešek do stotice v 4,9 sekunde.

Bencinski model bo nosil oznako M850i xDrive, poganjal pa ga bo novi, z dvema turbopuhaloma podkrepljeni 4,4-litrski V8, ki zmore 390 kilovatov (530 KM) in 750 Nm navora. Ta za pospešek od 0 do 100 kilometrov na uro potrebuje le 3,7 sekunde.

Oba modela bosta opremljena s športnim osemstopenjskim samodejnim menjalnikom steptronic, ki prenaša moč na vsa štiri kolesa prek pogona xDrive. Oba modela se bosta lahko pohvalila tudi s prilagodljivim M vzmetenjem z elektronsko uravnavanimi blažilniki ter, seveda, z vsemi najnovejšimi asistenčnimi sistemi.

Bogato opremljena notranjost vključuje 31,2-centimetrski (12,3-palčni) zaslon namesto merilnikov ter 26-centimetrski (12,3-palčni) zaslon za multimedijsko napravo z novim operacijskim sistemom 7.0. Opcijsko bo na voljo tudi nova steklena prestavna ročica.

Športen in razkošen

Pri BMW-ju menijo, da med mercedesom razreda S coupé in porschejem 911 obstaja verzel, kupe serije 8 pa ponuja najboljše z obeh svetov. To pa je uživaški športni avtomobil z razkošno in navdušujočo notranjostjo.

Martin Macarol