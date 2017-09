Med vožnjo na nas preži nevidni sovražnik

Naša krovna avtomobilska organizacija AMZS je pred časom izvedla raziskavo, s katero so ugotovili, da je veliko voznikov med vožnjo kritično zaspanih. Kot zelo skrb vzbujajoče so navedli, da se vozniki praviloma ne ozirajo na zaspanost, ampak običajno nadaljujejo vožnjo.

O tem smo na našem portalu že podrobno pisali, ko je AMZS napovedal, da uvajajo tudi tečaj varne nočne vožnje, a smo ob tem prezrli še enega nevidnega sovražnika, ki sicer traja zelo kratek čas in ga sploh zelo redko opazimo, a ima lahko kljub temu usodne posledice.

Usodni delček sekunde

Ta nevidni sovražnik se imenuje mikrospanec, v bistvu pa gre za trenutno izgubo koncentracije zaradi neprostovoljnega spanca, ki lahko traja vsega delček sekunde in se ga niti ne zavedate. Žal se tedaj ne zavedate niti sveta okoli sebe. Sekunda ali le delček sekunde pa v praksi lahko pomeni precejšno prevoženo razdaljo, ko se lahko marsikaj zgodi. Še bolj strah vzbujajoče je, da lahko mikrospanec traja celo pet ali deset sekund.

Ta se najpogosteje pojavi med monotonimi vožnjami po dolgih ravnih odsekih cest, med katere se seveda kvalificirajo tudi avtoceste z razmeroma velikimi hitrostmi vožnje. Na očeh se vam začnejo počasi zapirati veke, hkrati pa tudi izgubljate stik z resničnostjo. Možgani nazadnje neprostovoljno zaspijo. Čez trenutek ali dva se nenadoma prebudite, ob čemer pogosto z glavo ostro sunete vstran, kar je najbolj prepoznaven znak, da ste doživeli mikrospanec. Možgani namreč običajno ne zaznajo tako kratkih spancev, saj si zapomnijo le spanec, ki traja vsaj minuto ali dve. Mikrospanec vas zato pusti le v nekakšni negotovosti med spanjem in prebujanjem.

Opazujte znamenja

Mikrospanec nikoli ne pride nenadoma, ampak se napove s številnimi znaki. Ti so lahko neprestano zehanje, otežena koncentracija, utrujene ali boleče oči, nemirnost, zaspanost, počasni odzivi, zdolgočasenost, vzkipljivost, redkejši, a intenzivnejši popravki volana, prezrti prometni znaki in težko sledenje voznemu pasu.

Ko opazimo znake, s katerimi se napoveduje mikrospanec, jih vsekakor vzemimo resno, sploh če so podkrepljeni z opozorili avtomobilskih sistemov, ki opazujejo prav zgoraj opisane znake. Čim prej varno ustavimo in se sprehodimo. Dobro je tudi, da popijemo kavo ali kakšno drugo pijačo s kofeinom, a previdno. Poživilo začne namreč delovati šele po dobrih dvajsetih minutah, zato si vmes privoščimo še dobre četrt ure dremeža, pred nadaljevanjem vožnje pa se vsekakor še osvežimo. Morda je dobro, da si privoščite celo krajši spanec. Zamuda pri prihodu na cilj bo vsekakor manj boleča kot pa to, da na cilj sploh ne pridete.

Vzrok za 20 odstotkov nesreč

Še nekaj statistike. Britanska dobrodelna organizacija za prometno varnost Brake je pred časom med 1.000 vozniki opravila anketo, med katero je 45 odstotkov voznikov in 22 odstotkov voznic priznalo, da so vsaj enkrat ali celo večkrat med vožnjo avtomobila doživeli mikrospanec, ki je trajal dovolj dolgo, da so se ga zavedali. Po ocenah naj bi bil mikrospanec tudi kriv za vsaj 20 odstotkov nesreč na dolgočasnih glavnih cestah.

Med vožnjo si torej pravočasno privoščite počitek, saj je od njega navsezadnje lahko odvisno tudi vaše življenje.

V oddaji Avtomobilnost smo se pred časom posvetili utrujenosti in zaspanosti za volanom. Kako se za volanom spopasti z utrujenostjo, si poglejte v našem videoprispevku.

