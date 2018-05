Medeni tedni kraljevega para: Harry in Meghan sta izbrala nepričakovano destinacijo

Kam se bosta odpravila zaljubljenca?

29. maj 2018 ob 18:42

Tisti, ki dogajanje v britanski kraljevi družini zvesto spremljajo, že vse od poroke princa Harryja in njegove novopečene žene Meghan Markle ugibajo, kam se bosta mladoporočenca odpravila na poročno potovanje. Na presenečenje številnih sta za poročno destinacijo izbrala Kanado!

Po poročanju portala TMZ je par s svojo odločitvijo javnost močno presenetil. Sveže poročena princ Harry in Meghan Markle sta medene tedne neposredno po poroki tudi začasno odložila, saj sta se morala udeležiti svoje prve uradne dolžnosti – vrtne zabave, ki jo je pred svojim 70. rojstnim dnevom gostil Harryjev oče, princ Charles.

Številni so ugibali, kam se bo mladi par naposled odpotoval - mnogi so stavili na Bocvano, ki jo je par pred nekaj leti že obiskal, drugi pa so karte polagali na Filipine in Italijo, saj je Meghan nekoč namreč izjavila, da si omenjene države želi obiskati.

Odločila sta se za najsevernejšo obmorsko državo v Severni Ameriki

Odpravila se bosta v Kanado, natančneje v kanadsko provinco Alberto, ki je ime dobila po angleški princesi Louise Caroline Alberti, hčeri kraljice Viktorije in princa Alberta.

Mladoporočenca nista prva v kraljevi družini, ki sta za poročno potovanje izbrala kraj, ki se na prvi pogled za medene tedne zdi nekoliko nenavaden – že kralj Edward VIII., ki se je z Wallis Simpson na skrivaj poročil leta 1936, je svojo nevesto na poročno potovanje peljal v Avstrijo, kjer sta nekaj dni počivala v luksuznem dvoru na deželi.

Grace Kelly in monaški princ Rainer III., sta se spoznala na filmskem festivalu v Cannesu leta 1955, poročno potovanje pa sta preživela na sedemdnevnem križarjenju po Sredozemlju. Podobno sta medene tedne preživela tudi princesa Diana in valižanski princ Charles, ki sta križarila na jahti Britannia.

Vojvodinja Kate in princ William sta medene tedne preživela na Sejšelih v Indijskem oceanu.

