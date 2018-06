Meg Ryan: Nikoli nisem želela postati igralka

10. junij 2018 ob 21:12

Los Angeles - MMC RTV SLO

Ameriška igralka Meg Ryan, ki je v 90. letih prejšnjega stoletja veljala za ljubljenko ameriškega občinstva, ko je nastopala v romantičnih filmih, kot sta Ko je Harry spoznal Sally in Romanca v Seattlu, je razkrila, da sploh ni želela postati igralka.

56-letnica je priznala, da se je v zadnjih letih načrtno umaknila iz igralskega sveta, saj je "želela ugotoviti, kaj je sploh življenje", je poročala spletna stran E! News. Njen zadnji stik s filmom je bil leta 2016, ko se je prvič predstavila v vlogi režiserke pri filmu Ithaca.

"Večino časa sem se precej zabavala. Toda nisem želela postati igralka. Celotna ideja, da si slavna oseba ... Počutila sem se kot, da sem zgolj priča temu. Nisem se počutila, kot da sem. In mislim, da je bila to zelo dobra stvar. Počutila sem se kot študentka slave na nek način. Nanjo sem gledala na antropološki način," je priznala Ryanova.

Ob tem je opozorila na pasti slave: "Karkoli si že mislite, ljudje ne vedo veliko o vas. Hočejo si predstavljati najboljše in najslabše. In ko ste ujeti v to, je res zanimivo, ker prejemate reakcije, ki nimajo skoraj nobene zveze z vami in nekatere, ki jih imajo."

Na račun svojih vlog, v katerih je upodabljala velikokrat tisto dekle, ki jo je na koncu doletela sreča v ljubezni, so jo gledalci vzeli za svojo ljubljenko. "To ni nujno, da namiguje na to, da ste pametni ali seksualni ali zapleteni ali karkoli. Je zgolj oznaka. In kaj lahko stori oznaka, kot da sproži val ugibanja," je dodala igralka.

Ryanova je sicer študirala novinarstvo in ni nikoli resno ciljala na igralsko kariero. Vedno se je imela za zelo radovedno osebo: "Želela sem nazaj v svet in ugotoviti, kdo sem v odnosu z drugimi stvarmi in ljudmi in okolji." In tako ni nikoli resno ciljala, da bi postala igralka.

