Meghan in princ Harry na prvem uradnem obisku po poroki

Pot ju je zanesla na Irsko

11. julij 2018 ob 12:11

Dublin - MMC RTV SLO

Princ Harry in Meghan Markle sta se za dva dni ustavila v Dublinu, kjer se seznanjata s tamkajšnjo kulturo, umetnostjo in podjetništvom. To je njun prvi uradni obisk tujine po poroki 19. maja.

Zaljubljeni par piteguje pozornost fotografskih objektivov po irski prestolnici, ki jo osvajata z njuno sproščenostjo in nasmehom na obrazu. Ker gre za uradni obisk, ju je sprejel irski premier Leo Varadkar. Obiskala pa sta tudi britansko veleposlaništvo na Irskem in veleposlanika Robina Barnetta.

Tam je imel princ tudi govor, kjer se je med drugim šalil na račun svojega očeta princa Charlesa. "Kot nekateri že veste, je premier mojemu očetu pokazal pred nekaj tedni svoje rodno mesto Cork. Zato smo veseli, da se nam je pridružil. In veseli me, da vas oče ni preveč dolgočasil," je nasmejal zbrane princ Harry.

Nato je poudaril, kako je princ Charles užival na Irskem. In prav tako se je spomnil, da je lepe besede o Irski delila tudi njegova babica po obisku leta 2011. "Ni težko ugotoviti, zakaj ima Irska tako posebno mesto v naših srcih in vseh, ki jo obiščejo. Prav tako sva vesela, da je to prva postojanka, ki sva jo uradno obiskala kot zakonca, in upava, da jo bova še večkrat."

K. K.