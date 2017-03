Meghan Markle: Jezi me, ko retuširajo moje pegice in ten kože

"Obraz brez pegic je kot noč brez zvezd"

23. marec 2017 ob 14:55

New York - MMC RTV SLO

Meghan Markle je v nedavnem intervjuju razkrila težave, s katerimi se je zaradi rasne pripadnosti prisiljena spopadati že celotno kariero.

Igralka je poudarila, da jo težave spremljajo od začetka kariere v Hollywoodu - od tega, da so jo na avdicijah narobe označevali, do tega, da nekatere njene prepoznavne značilnosti v post-produkciji še vedno povsem izbrišejo.

"Na avdicijah so me označevali za "dekle nenavadne rase," je dejala za časopis Allure. "Če dodamo vsemu temu še moje pegice, je precej jasno, da sem bila za večino ljudi kar precejšnja uganka."

"Še vedno me močno razjezi, ko retuširajo moj ten kože ali mi izbrišejo pegice," je dodala. "In zato želim vsem tistim, ki imajo pegice in jim morda niso všeč, sporočiti nekaj pomembnega, kar mi je nekoč dejal moj oče - obraz brez pegic je kot noč brez zvezd."

Ameriška igralka, ki jo je na radar postavila predvsem vloga v drami Suits, v zadnjem času pa se v medijih pojavlja tudi zaradi razmerja s princem Harryjem, je priznala še, da hodi na predavanja o študijah različnih ras. "Poskušam najti svoje mesto med ljudmi. Sama sebi želim nekako definirati, zakaj se v temnopolti skupnosti počutim preveč svetlo in zakaj se mi zdi, da sem v belopolti skupnosti vedno preveč temna."

Ob tem je kot enega izmed prijetnih spominov izpostavila še trenutek, ko se ji je zdelo, da resnično pripada. "Bila sem z mami in babico in čeprav nimamo enake barve kože, sem takrat čutila prav posebno pripadnost, ki ni bila nikakor povezana z barvo kože."

P. B.