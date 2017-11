Meghan Markle naj bi po poroki postala vojvodinja Sussekška

Cerkveni obred naj bi vodil canterburyjski škof

28. november 2017 ob 11:59

London - MMC RTV SLO

Napovedana poroka britanskega princa Harryja in Meghan Markle še vznemirja rumene medije. Igralka tudi po poroki ne bo dobila naziva princesa, ampak naj bi postala vojvodinja Sussekška. Poročila naj bi se cerkveno.

33-letni Harry, peti v vrsti za britanski prestol, je v ponedeljek razkril, da se je na začetku novembra na "tih, družinski nedeljski večer" ob pripravljanju pečenega piščanca v Londonu zaročil z ameriško igralko Meghan Markle. Par, ki je skupaj od julija lani, se je po objavi vesele novice nastavil fotografom, zvečer pa sta dala tudi prvi skupni intervju, v katerem sta se ves čas držala za roke in sproščeno kramljala z voditeljico.

Poroka po tretjem otroku Williama in Catherine?

Britanski pa tudi drugi mediji so zdaj v pričakovanju novih podatkov o poroki, za katero se ve le, da bo potekala spomladi prihodnje leto. Mediji točnega datuma ne upajo napovedati, domnevajo pa, da bosta Harry in Meghan počakala, da bo Harryjeva svakinja Catherine, vojvodinja Cambriška, prej rodila tretjega otroka. Princ George in princesa Charlotte naj bi bratca ali sestrico dobila aprila, zato naj bi Harryjeva poroka potekala maja ali v začetku junija. Dlje ne bodo čakali, saj po kraljevih običajih med razglasitvijo zaroke in samo poroko ne mine več kot pet ali šest mesecev.

Podrobnosti o poročnem obredu sicer še ostajajo skrivnost, britanski dvor jih bo doziral "po kapljicah". Je pa že v ponedeljek canterburyjski nadškof Justin Welby ob čestitkah namignil, da lahko pričakujemo cerkveni obred, saj je dejal, da je par "izbral, da se bo zaobljubil pred Bogom". Obred naj bi vodil prav Welby.

Downing Street: Poročni dan ne bo dela prost

Mnogi Britanci so na družbenih omrežjih predlagali, da bi bil dan poročnega slavja dela prost dan, a oblasti so pobudo hitro zatrle. Z Downing Streeta, kjer domuje britanska premierka Theresa May, ki je sicer tudi čestitala skorajšnjima mladoporočencema, so sporočili, da se bodo Britanci kljub vsesplošnemu slavju morali ta dan odpraviti v službo. "Za tovrstno poroko ni običajno, da gre za dela prost dan. Dela prost dan ni bil niti leta 1986, ko se je poročil princ Andrew ali ob poroki princa Edwarda leta 1999 (oba sta sinova kraljice Elizabete II., op .a)," je dejal predstavnik premierke. A britanski mediji so hitro izbrskali, da so zaposleni lahko ostali doma leta 1973, ko se je princesa Anne, drugi najstarejši otrok kraljice Elizabete II., poročila z Markom Phillipsom.

Meghan igralsko kariero obesila na klin

Meghan, ki je postala znana z vlogo v odvetniški nadaljevanki Nepremagljivi dvojec (Suits), je tudi v intervjuju potrdila, da je z igralsko kariero končala. S selitvijo v London in poroko na dvor se bo preusmerila v dobrodelne projekte, v katerih bosta združila moči s Harryjem. Meghan že nekaj časa sodeluje z Združenimi narodi kot glasnica za pravice žensk. Par je potrdil, da se bo naselil v dvorcu Nottingham Cottage, ki leži v neposredni bližini razkošne Kensingtonske palače, v kateri živi več članov britanske kraljeve družine, med drugim tudi princ William in njegova žena Catherine. A domovanje Harryja in Meghan ni tako skromno, kot bi lahko sklepali po imenu. Ne gre za nikakršno kočo, pač pa pravi dvorec z dvema spalnicama, dnevno sobo, jedilnico in dvema kopalnicama. V njem Harry živi že štiri leta. Njegov starejši brat William z družino živi v krilu Kensingtonske palače, imenovanem Apartma 1A, ki ima kar 22 sob.

Princesa ne bo nikoli

Mediji ugibajo tudi o tem, kakšen uradni naziv bo kraljica Elizabeta II. po poroki podelila Harryju in Meghan. Po tradiciji namreč vsi moški člani britanske kraljeve družine prejmejo naziv na poročni dan, po trditvah poznavalcev monarhije pa je najverjetneje, da bo princ Harry s poroko dobil naziv vojvoda Sussekški. Spomnimo, princ William je s poroko postal znan kot vojvoda Cambriški, njegova izvoljenka Kate Middleton pa vojvodinja Cambriška. Kraljica lahko izbira iz nazivov, ki trenutno niso podeljeni nobenemu članu družine. Poleg Sussexa so to še Clarence, Connaught, Windsor, Albany, Cumberland in Teviotdale.

Kaj pa Meghan? Ona ne bo nikoli dobila naziva princesa, saj so do tega imena upravičene le tiste ženske, ki se rodijo v kraljevo družino. Tako bo verjetno postala vojvodinja Sussekška, če bo Harry zavrnil naziv, ki ga mu bo izbrala kraljica, pa bo znana le kot njena kraljeva visokost, princesa valežanskega princa Henryja. Harryjevo uradno ime je namreč Henry.

Meghanino polno ime je sicer Rachel Meghan Markle, a je ob objavi zaroke britanski dvor uporabil njeno drugo ime, torej Meghan, zato bo to ime verjetno uporabljala še naprej.

A. P. J.