Meghan Markle se je dokončno poslovila od družbenih omrežij

Posamezni člani kraljeve družine tam niso aktivni

10. januar 2018 ob 15:07

London - MMC RTV SLO, STA

Zaročenka britanskega princa Harryja se je v sklopu integriranja v kraljevo družino poslovila od družbenih omrežij in izbrisala svoje račune na Facebooku, Twitterju in Instagramu.

Sicer tam že dolgo ni bila dejavna, že aprila lani je nehala ustvarjati vsebine za svojo spletno stran The Tig, zdaj pa se je odločila, da se dokončno umakne. Iz Kensingtonske palače so sporočili še, da se bodoča nevesta zahvaljuje vsem, ki so jo dolga leta na družbenih omrežjih spremljali in podpirali.

"Vsem prijateljem moje spletne strani," je zapisala na vhodni strani portala The Tig, ko se je odločila, da je čas za konec tega poglavja. "Potem ko smo skupaj preživeli skoraj tri čudovita leta, je čas, da se poslovim. Kar se je začelo kot zasebni projekt, se je razvilo v čudovito skupnost navdiha, podpore in zabave." Ob tem je dodala, da so bili zaradi te skupnosti njeni dnevi svetlejši in napolnjeni z občutno več radosti.

Po podatkih BBC-ja je imela decembra na Instagramu skoraj dva milijona sledilcev, na Facebooku približno 800 tisoč, na Twitterju pa 350 tisoč.

Princ Harry in Meghan Markle bosta pred oltar stopila 19. maja letos, poroka pa bo v kapeli svetega Jurija v Windsorskem gradu.

P. B.