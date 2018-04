Meghan Markle v ZDA pod krinko urejala britanski vizum

V Chicago je odpotovala brez spremstva princa Harryja

14. april 2018 ob 15:23

Chicago - MMC RTV SLO

Bodoča kraljeva nevesta, 36-letna ameriška igralka Meghan Markle, je dober mesec dni pred poroko s princem Harryjem obiskala Chicago, da bi končala proces pridobivanja britanskega vizuma.

Tabloid TMZ je poročal, da je bodoča princesa v četrtek obiskala center za pridobitev britanskega vizuma v Chicagu, tam pa je preživela približno deset minut. Nosila je velika temna sončna očala in kapo, da bi pritegnila kar najmanj pozornosti.

Ves čas so bili v bližini tudi policisti, ki so bili v pripravljenosti za primer, da bi bila potrebna intervencija, v sam center pa je niso pospremili. Palača njenega potovanja v ZDA za zdaj še ni komentirala, so pa že dan po oznanitvi zaroke dejali, da bo Meghan morala prestati celoten proces pridobivanja dovoljenja za bivanje v Veliki Britaniji.

19. maj, ko bosta s princem Harryjem stopila pred oltar in izrekla večni da, se bliža, zato je par že izbral destinacijo, kamor se bo odpravil po poroki. Odločila sta se, da bosta oktobra obiskala Sydney in se udeležila iger Invictus - posebnih iger za poškodovane vojne veterane. To bo njuna druga skupna udeležba na dogodku, saj sta bila v družbi Meghanine matere že leta 2017 na igrah v Torontu - to je bil zanju pomemben dogodek, saj sta se prvič v javnosti predstavila kot par.

Ni pa to edini dogodek, ki ga kraljeva družina nestrpno pričakuje - Velika Britanija je na višku ugibanj, kdaj se bo družina princa Williama in vojvodinje Cambriške povečala še za enega člana. Po nekaterih podatkih naj bi imela princesa rok konec aprila (številni ugibajo o 23. in 27. aprilu), a so najbolj zagrizeni oboževalci že v teh dneh začeli kampirati pred bolnišnico in nestrpno pričakovati veliki dan.

