Mel B tokrat proti varuški: tudi njej prepoved približevanja

Pester ločitveni postopek

12. april 2017 ob 21:44

Los Angeles - MMC RTV SLO

Nekdanja "strašljiva spajsica" je na sodišču dosegla še prepoved približevanja za varuško. Obtožila jo je, da je imela afero z njenim možem Stephenom Belafontejem ter zahtevala prepoved približevanja.

Nekdanja članica skupine Spice Girls in sodnica v resničnostnem šovu se je zaradi burnega ločitvenega postopka ponovno znašla v medijih. 41-letna Melanie Brown je v ločitvenih dokumentih varuško Lorraine Gilles ob zahtevi za prepoved približevanja obtožila tudi, da ima v lasti najrazličnejše zasebne in družinske posnetke nje in Belafonteja.

Sodnik je odredil, da se mora Gillesova ves čas zadrževati vsaj 100 jardov (oziroma 91,4 metra) stran od Brownove ter do nadaljnjega ne sme dostopati niti do omare za shranjevanje, ki je rezervirana na njeno ime. Mel B namreč trdi, da se tam skrivajo zasebni posnetki in fotografije nje in Belafonteja, najrazličnejše stvari v povezavi s Spice Girls ter fotografije njenega nedavno preminulega očeta, poroča ameriški tabloid People.

Ostro tudi proti možu

Brownova je nedavno zaprosila tudi za prepoved približevanja za Belafonteja - trdi, da se je nad njo zelo pogosto fizično znašal in da ji je z grožnjami o prodaji njunih zasebnih posnetkov medijem povsem uničil samozavest.

Mel B je v obtožbah navedla številne incidente, ki segajo tudi v leto 2007. Takrat naj bi jo Belafonte potisnil na tla in jo začel daviti, leta 2012 pa naj bi jo tako močno udaril, da ji je počila ustnica. Obtožbe naj bi podkrepila tudi s fotografijami - med drugim tudi iz resničnostne oddaje, kjer je kot sodnica nastopila kljub modricam na obrazu in rokah.

Belafonte se je bil tako prisiljen odseliti iz Los Angelesa ter ne sme preživljati časa z družino. Dodala je, da je moža večkrat poskušala zapustiti, a ji je "grozil z nasiljem in govoril, da ji bo uničil celotno kariero ter da bo storil vse, da jo loči od otrok". Uradno zaslišanje glede prepovedi približevanja bo 24. aprila.

P. B.