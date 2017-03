Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Mel B je v ločitvenih dokumentih, ki jih hranijo na vrhovnem sodišču v Los Angelesu, kjer prebiva, navedla, da sta se z možem razšla že konec decembra, zahteva skupno skrbništvo nad njuno hčerjo. Foto: Reuters 41-letna pevka je v zahtevku navedla "nepremostljive razlike" v zakonu z Belafontejem, s katerim sta si zaobljube izmenjala leta 2007 v Las Vegasu in imata petletno hčer Madison. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Mel B v nemilosti: vse glasnejše obtožbe o razuzdanem življenju

Pevka se ločuje od svojega moža

29. marec 2017 ob 10:14

London - MMC RTV SLO

Mel B je po vložitvi prošnje za ločitev od moža Stephena Belafonteja, postala tarča govoric, da je zakon uničila kar sama - s trojčki in nizom ljubimcev.

Nekdanja članica skupine Spice Girls (oz. članica zasedbe GEM) in sodnica v resničnostnem šovu Amerika ima talent je padla v nemilost rumenih tabloidov, potem ko se je oglasil njen svak Jeremiah Stansbury. Ta je za spletno stran Daily Star dejal, da je desetletno zakonsko zvezo uničilo ljubosumje. "Imela sta zelo zabavno in odprto razmerje brez obveznosti. Rada sta povabila v svojo družbo striptizete in se zabavala na tak način," je dejal Stansbury.

Ob tem pa je začela trpeti zakonska idila. "Če nisi zelo zrela oseba in če nisi prepričana vase in če se misliš obnašati, kot da lahko počneš karkoli želiš, se bo nekdo na koncu počutil premalo cenjen," je še dodal Stansbury.

A to ni prvič, da se je Mel B znašla v nemilosti zaradi razgibanega zasebnega življenja. Leta 2014 je Playboyeva zajčica Luann Lee trdila, da ji je pevka sledila na neki zabavi v kopalnico, kjer sta se nekaj ur poljubljali. Belafonte pa naj bi tisti čas stal pred vrati. Istega leta se je oglasila tudi Crista Parker, ki je trdila, da se je prav tako zapletla s pevko v razmerje.

Mel B je sicer v preteklosti priznala, da je bila pet let v razmerju z žensko. Toda vsa namigovanja, da je lezbijka, je zavrnila z obrazložitvijo, da samo rada eksperimentira.

K. K.