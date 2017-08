Mel B zaradi slabe šale o njenem zakonu nad sožiranta Cowlla

Polila ga je z vodo, a si želi, da bi ga vsaj s sokom

23. avgust 2017 ob 08:53

Loa Angeles - MMC RTV SLO

Članica nekdanje zasedbe Spice Girls Mel B, ki kot žirantka sodeluje v resničnostni oddaji America's Got Talent, je sredi torkove oddaje v kolego žiranta, jezičnega Simona Cowlla vrgla kozarec vode in besna odvihrala z odra.

Cowell si je namreč privoščil zares slabo šalo na račun pevkinega zakona – ob nastopu nekega čarodeja je bil namreč popolnoma razočaran, kar je slikovito opisal: "Tole se mi zdi nekaj podobnega kot Melina poročna noč. Veliko pričakovanja ..., a bolj slaba izvedba." To je Melanie Brown, ki je ravno sredi umazane ločitvene vojne s Stephenom Belafontejem, tako razjezilo, da ga je polila z vodo, nato pa odvihrala iz studia. Voditeljica Tyra Banks je ob tem zgolj opomnila gledalce, da se med oddajo, ki poteka v živo, lahko zgodi vse.

Nekaj minut pozneje se je sicer vrnila, a je predtem Cowllu dala jasno vedeti, da neprimernih opazk na račun zasebnosti ne namerava prenašati. "Naj ve, če bo še kdaj rekel kaj neprimernega, bo dobil kozarec vode v obraz," je po koncu oddaje dejala za Entertainment Tonight in dodala, da je šlo bolj za "prijateljski" opomnik, naj ne prekorači meje dobrega okusa. "Saj je bila samo voda, mislim vsaj, da se je do takrat led že stopil," je dejala in dodala: "Želim si, da bi imela v kozarcu kakšen sok iz brusnic ali nečesa podobnega."

Med odmorom za oglase sta nato dosegla "premirje": "Jaz sem mu rekla, da je bedak, on pa je samo skomignil z rameni."

Konec zakona zaradi nasilja

42-letna Brownova je konec marca po skoraj desetih letih zakona (desetletnico bi praznovala 6. junija) vložila zahtevek za ločitev od Stephena Belafonteja, s katerim imata šestletno hčerko Madison. Kot razlog je naprej navedla "nepremostljive razlike", pozneje pa zahtevek dopolnila s trditvami, da jo je Belafonte leta psihično in fizično zlorabljal, tudi izsiljeval in pretepal. Sodišče je ugodilo njeni zahtevi in Belafonteju izreklo prepoved približevanja, a ločitveni postopek še zdaleč ni končan. Belafonte na primer od nje zahteva, da poravnava njegove "nujne" stroške, pa tudi visoko preživnino.

Med drugim zahteva, da mu Mel B vsak mesec na račun nakazuje 3.800 evrov za živila, 1.700 evrov za oblačila, 9.800 evrov za vzdrževanje gospodinjstva in 650 evrov za telefonske stroške, saj se sam zaradi stroškov z ločitvijo in izgube ugleda ne more več preživljati.

T. K. B.