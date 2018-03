Mel C: Zasedbe Spice Girls letos ne boste videli na odrih

Victorie združitev za zdaj ne zanima

7. marec 2018 ob 14:38

London - MMC RTV SLO

V zadnjem času se je precej govorilo o morebitni ponovni združitvi skupine Spice Girls, a kot pravi Mel C, zaradi Victorie Beckham za zdaj to še ni na vidiku.

Ko so se februarja vse nekdanje članice skupine Spice Girls znova srečale v družbi menedžerja Simona Fullerja, so se številni oboževalci razveselili, da jih bodo morda lahko znova videli na turneji, a kljub vsem namigovanjem Victorie Beckham združitev naj ne bi zanimala.

Kot je Melanie Chisholm (Mel C) pojasnila za The Sun, jih ravno iz tega razloga oboževalci na odrih za zdaj še ne bodo videli. "Victoria je bila precej glasna, da to preprosto ni nekaj, kar bi jo trenutno zanimalo," je pojasnila. "Za nekaj takega, kot je ponovna združitev, moramo biti zainteresirane vse, drugače nima smisla."

Dodala je, da so tako trenutno v precej zgodnji fazi in ne govorijo o načrtih za nove skladbe ali za to, da bi se skupaj odpravile na turnejo. "Takrat smo se srečale, da bi se znova prižgalo tisto, kar nas je povezovalo. A mislim, da skupine Spice Girls letos ne boste videli na odrih."

Med pogovorom se je dotaknila tudi izjave Mel B, ki je februarja v intervjuju namignila, da bo skupina morda nastopila na poroki princa Harryja in Meghan Markle. "Zdi se mi, da se je Mel B bolj šalila kot kar koli drugega," je sklenila.

Sicer pa to ne bi bila prva ponovna združitev skupine - ko so izdale ploščo z največjimi uspešnicami, so se pred leti podale na skupno turnejo po Evropi in ZDA, skupaj pa so nastopile tudi na sklepni prireditvi olimpijskih iger leta 2012 v Londonu.

P. B.