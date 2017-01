Mel Gibson skače od sreče: dobil je devetega otroka

Lars se je rodil v petek

24. januar 2017 ob 08:08

Los Angeles - MMC RTV SLO

Ameriški filmski zvezdnik Mel Gibson je znova - še devetič - postal oče. V petek je namreč njegovo dekle Rosalind Ross rodila sina, ki sta ga poimenovala Lars.

Lars Gerard Gibson se je rodil v Los Angelesu v petek in ob rojstvu tehtal 2.400 gramov, je za People, ki je o naraščaju v družini Gibson poročal prvi, pojasnila Gibsonova tiskovna predstavnica.

Tabloid sicer še navaja anonimni vir blizu zvezdniku, ki pravi, da sta mama in novorojenček že zapustila porodnišnico in da sta oba zdrava: "Vsi so presrečni in Lars je res ljubek. Vsa družina ga je vesela, Mel pa skače od sreče."

Da s precej mlajšo Rossovo (ona ima 26 let, on pa jih je pred kratkim dopolnil 61), s katero sta skupaj dve leti, pričakujeta prvega skupnega otroka, je Gibson potrdil septembra, zadnjič pa so ju fotografi v javnosti ujeli na začetku januarja na podelitvi zlatih globusov.

Lars je, kot omenjeno, Gibsonov deveti otrok - z nekdanjo ženo Robyn, s katero sta bila poročena med letoma 1980 in 2006 ima sedem otrok, hčer Hannah (36) in šest sinov: dvojčka Edwarda in Christiana (34), tri leta mlajšega Williama, Louisa (28), Mila (26) in Thomasa (17). Iz burne zveze z rusko pianistko Oksano Grigorjevo pa ima hčerko Lucio (7).

T. K. B.