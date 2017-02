Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Soproga nekdanjega predsednika ZDA Baracka Obame je na južni trati Bele hiše sprva zelenjavo posadila na 100 kvadratnih metrih, do danes pa se je vrt razširil na skoraj 300 kvadratnih metrov. Foto: Reuters Melania se bo dela na vrtu lahko lotila šele poleti, saj do takrat zaradi sinovega šolanja ostaja v New Yorku. Foto: Reuters Sorodne novice Foto: Bosta Michellin vrt okopavala tudi Melania Trump ali Bill Clinton? Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Melania bo održala zelenjavni vrt Michelle Obama

Čuti se obvezana ohraniti vrt

14. februar 2017 ob 20:36

Washington - MMC RTV SLO/STA

Ameriška prva dama Melania Trump bo obdržala in skrbela za zelenjavni vrt, ki ga je ob Beli hiši zasadila njena predhodnica Michelle Obama.

"Kot mati in prva dama se gospa Trump čuti obvezana še naprej negovati vrt ob Beli hiši, to je zelenjavni in vrtnični vrt," je povedala svetovalka Trumpove Stephanie Winston Wolkoff.

Trumpova se bo lahko negovanja vrta lotila šele poleti, saj za zdaj zaradi šolanja sina Barrona ostaja v New Yorku in bo verjetno šele pozneje odšla k soprogu v Washington.

Viške s "prvega" vrta dobile socialne ustanove

Vrt je bil del projekta Obamove za bolj zdravo prehrano otrok. Na posesti Bele hiše ga je vzpostavila leta 2009. Pred odhodom pa ga je, verjetno zaradi občutka, da Trumpovi morda ne bodo delili njenega navdušenja nad gojenjem zelenjave, dala povečati in utrditi - z betonom, kamenjem in jeklom.

V časih Obamovih v Beli hiši se je zelenjava s "prvega" vrta uporabljala tudi za pripravo obrokov, viške pa so dobile socialne ustanove. Pridelke z vrta je Obamova med drugim dajala tudi kot darila voditeljem držav in celo papežu, ki je od ameriškega predsednika ob obisku Vatikana prejel škatlo semen.

Po zaslugi Michelle Obama je Bela hiša dobila prvi sistem za kompostiranje, prvi čebelnjak in prvi vrt za opraševanje, ki skrbi za dobro ptic, metuljev in čebel.

Sa. J.