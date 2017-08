Melania hvaležna Chelsea Clinton, ker je branila Barrona

Najmlajši Trump znova pod plazom kritik

23. avgust 2017 ob 20:44

Washington - MMC RTV SLO

Prva dama ZDA Melania Trump se je zahvalila nekdanji prvi hčerki Chelsea Clinton, ker je stopila v bran njenemu sinu Barronu, ki je bil znova pod plazom kritik.

Clintonova se je oglasila na Twitterju, potem ko ga je novičarska spletna stran Daily Caller kritizirala zaradi njegovega smisla za modo. "Skrajni čas je, da se začne Barron Trump oblačiti, kot da živi v Beli hiši," so zapisali v naslovu časopisa. V članku je novinar Ford Springer podal opazko, da "medtem ko sta predsednik in prva dama potovala v najboljših nedeljskih oblekah, je bil Barron videti, kot da je skakal po Air Force One in se pelje v kino".

Članek so obsodili najprej uporabniki družbenih omrežij, nato pa se je oglasila tudi predstavnica za stike z javnostjo Trumpove Stephanie Grisham, ki je dejala za tiskovno agencijo AP: "Tako kot je bila praksa pri prejšnjih administracijah, vas prosimo, da mediji upoštevate Barronovo pravico do zasebnosti. Gre za mladoletnika, ki si zasluži vsako priložnost za preživljanje otroštva v zasebnosti."

Nekdanja prva hčerka Združenih držav Amerike pa je ob tem tvitnila: "Skrajni čas je, da mediji in drugi pustite Barrona Trumpa pri miru in mu pustite, da preživi otroštvo v zasebnosti, kot si zasluži." Prva dama pa se je Clintonovi zahvalila s tvitom: "Hvala, Chelsea Clinton - pomembno je, da podpiramo vse naše otroke, da so lahko preprosto to, kar so."

Clintonova je Barrona branila že prej, ko so se nanj spravili v oddaji Saturday Night Live. Takrat je v enem tvitu celo zapisala, da bi morali odpustiti pisca krutih šal. Takrat je Bela hiša izdala kratko sporočilo za javnost s pozivom k spoštovanju zasebnosti predsednikovih otrok. Pisateljica šal pri oddaji SNL Katie Rich se je zatem hitro opravičila, televizija NBC pa jo je suspendirala. Bela hiša je takrat še sporočila, da se predsednikovim otrokom v skladu z dolgo tradicijo dovoli priložnost za odraščanje stran od političnih žarometov.

K. K.