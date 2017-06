Melania in Barron Trump preseljena v Belo hišo

Melania in Barron Trump sta se končno - pet mesecev po tem, ko je na predsedniški stolček sedel Donald Trump - preselila v Washington.

Prva dama in njun 11-letni sin sta v domačem New Yorku ostala dlje, da je Barron lahko dokončal šolsko leto, kar se je mnogim opazovalcem zdelo vsaj nenavadno, saj je bila to prva predsednikova soproga, ki se v ameriško prestolnico ni preselila nemudoma po prisegi. Kot piše BBC, se je Melaniina predhodnica Michelle Obama v Washington preselila celo predčasno, da bi se hčeri Malia in Sasha lahko navadili na novo šolo.

A, čeprav je bilo v preteklih mesecih mogoče prebrati marsikaj o tem, da si Trumpova ne želi selitve, se očitno v Beli hiši že dobro počuti, saj je ob tej priložnosti na Twitterju objavila fotografijo slovite zelenice pred svojo novo rezidenco in pripisala: "Veselim se spominov, ki jih bomo ustvarili v našem novem domu!" #danselitve

Barron obrača nov šolski list

Gotovo pa bo selitev prve dame in sina vsaj malce olajšala življenje Newyorčanom, ki so se morali vsak dan soočati s poostreno varnostjo v širši okolici Trumpovega stolpa, zaradi česar je nastalo kar nekaj prometnih zastojev, časnik New York Post je poročal celo o grozeči "prometni apokalipsi" v primeru, da se Melania in Barron ne bi preselila iz mesta, še piše BBC.

Jeseni bo Barron začel šolanje na ugledni episkopalni šoli St. Andrew's v Marylandu, kjer je treba za šolnino odšteti približno 40.000 dolarjev na leto, podoben znesek kot na newyorški šoli Columbia, ki jo je obiskoval doslej, so poročali ameriški mediji. Omenjena izobraževalna ustanova je od Bele hiše oddaljena približno pol ure vožnje, kar pomeni, da bo Trumpov najmlajši sin kako uro na dan porabil za prevoz do šole in nazaj domov.

Looking forward to the memories we'll make in our new home! #Movingday pic.twitter.com/R5DtdV1Hnv — Melania Trump (@FLOTUS) June 12, 2017

