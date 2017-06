Melania ob vselitvi: Torba za 13.000, hlače za 1.500 dolarjev

Prepričala s svojim modnim okusom

13. junij 2017 ob 11:52

Washington - MMC RTV SLO

Melania Trump je kot prva dama ves čas pod drobnogledom medijev in nič drugače ni bilo ob njeni selitvi v Belo hišo, saj so strokovnjaki do potankosti preučili tudi njen tokratni modni videz.

Melania je že med predvolilno kampanjo svojega moža Donalda in tudi zdaj, ko opravlja vlogo ameriške prve dame, zbujala pozornost z izborom oblačil, ki imajo vsa po vrsti etiketo priznanih modnih znamk, posledično pa tudi z listkom s ceno, ki je za navadne smrtnike nepredstavljiva.

D & G, Manolo Blahnik, Hermès, ...

Od prihoda Trumpovih na oblast je začela delovati tudi spletna stran White House Wardrobe, ki natančno preuči vsak modni kos tako Melanie kot Donaldove hčerke Ivanke. Prav modni ljubitelji na tej strani so izbrskali, da je Melania ob nedeljski vselitvi v Belo hišo nosila široke rjave hlače iz spomladanske kolekcije modne znamke Bally, ki stanejo 1.150 dolarjev in jih zdaj ni več mogoče dobiti.

V Sloveniji rojena nekdanja manekenka je hlače kombinirala s preprostim belim topom dvojca Dolce & Gabbana, salonarji Manolo Blahnik in elegantno torbo priznane francoske znamke Hermès Birkin. Prav torba je poleg hlač požela največ pozornosti, saj gre za klasičen modni dodatek med slavnimi in bogatimi.

Brez "birkinke" ne gre

Torba, ki jo je Melania nosila v levi roki (pozorni so opazili, da si je torbo ob prihodu z letala prestavila iz desne roke v levo, da ji tako ni bilo treba prijeti za roke moža Donalda, nato pa je torbico znova prestavila), stane 13.461 dolarjev, a to še zdaleč ni najdražji model legendarne "birkinke", ki je verjetno najbolj znana torbica na svetu. Za ta Hermèsov izdelek morajo namreč nove lastnice odšteti med 12.000 in 200.000 dolarjev, odvisno od velikosti, dodatkov in materialov. Najdražjo torbico Birkin so nedavno v Hongkongu prodali za 379.261 dolarjev, piše Vogue.

Usnjena torbica kamelje barve, ki jo je nosila Melania, je sicer narejena iz redke krokodilje kože, torbice pa so dobile ime po britanski igralki in pevki Jane Birkin, ki je leta 1981 po naključju na letalu srečala takratnega direktorja francoske modne hiše Hermès Jeana-Louisa Dumasa. Takrat se je rodila ideja o veliki in hkrati elegantni usnjeni torbi, ki jo je Dumas leta 1984 ustvaril prav za igralko in jo po njej tudi poimenoval. Kmalu pa je torba Birkin postala pravi modni hit in še danes velja za obvezen kos garderobe marsikatere zvezdnice in pravi statusni simbol. Birkin torbice izdelujejo iz usnja krokodilov, kuščarjev, krav, teličkov in nojev.

Menjava šole za Barrona

Kot je znano, sta se Melania in 11-letni sin Barron v Belo hišo preselila v nedeljo, pet mesecev po izvolitvi Donalda na čelo ZDA. 47-letna Melania je namreč tudi po januarski predsedniški inavguraciji še naprej živela v Trump Towerju v New Yorku, saj je želela s selitvijo počakati, dokler Barron ne bo končal šolskega leta.

Jeseni bo Barron, ki je iz letala v Washingotnu izstopil z protistresno vrtavko v rokah, začel šolanje na ugledni episkopalni šoli St. Andrew's v Marylandu, kjer je treba za šolnino odšteti približno 40.000 dolarjev na leto, podoben znesek kot na newyorški šoli Columbia, ki jo je obiskoval doslej. Omenjena izobraževalna ustanova je od Bele hiše oddaljena približno pol ure vožnje.

A. P. J.