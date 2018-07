Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Zaslužila je "od 100 tisoč do milijona dolarjev". Foto: Reuters Sorodne novice Melania Trump znova obiskala center za pridržanje begunskih otrok Dodaj v

Melania Trump s fotografijami zaslužila najmanj 100.000 dolarjev

Uporabljajo se lahko zgolj za pozitivno poročanje

4. julij 2018 ob 12:25

Washington - MMC RTV SLO, STA

Glede na finančno poročilo Donalda in Melanie Trump za leto 2017 je Melania Trump od prodaje fotografij z njeno podobo od podjetja Getty Images dobila najmanj 100 tisoč dolarjev.

Po navedbah NBC-ja ima prva dama ZDA z Gettyjem podpisano pogodbo, po kateri prejema delež od prodaje fotografij belgijske fotografinje Regine Mahaux. V pogodbi pa piše tudi, da se njene fotografije lahko uporabljajo zgolj v pozitivnem smislu oziroma za pozitivno poročanje.

Mahauxova je posnela približno 200 fotografij, objavili pa so jih številni mediji - med njimi NBC, Yahoo News, Marie Claire, Daily Mail, Fox News, Conde Nast, Houston Chronicle in drugi. Nekateri so po NBC-jevi objavi vse sporne fotografije v celoti umaknili. Mnogim se je zdelo sporno že dejstvo, da Trumpova z njimi služi denar, izpostavili pa so predvsem sporen pogoj za objavo.

Tovrstne tantieme ob objavi fotografij sicer niso nič nenavadnega, vendar kot poročajo tudi mediji, do zdaj njihove prve dame na račun tega niso služile, čeprav v teoriji to ni zakonsko prepovedano.

Finančno poročilo pa sicer navaja, da je Melania Trump od podjetja dobila "od 100.000 do milijon dolarjev". Mahauxova je med drugim naredila tudi družinski portret Donalda, Melanie in Barrona, ki krasi koledar Bele hiše za leto 2017 - v trgovini s spominki so ga prodajali za 14 dolarjev.

Getty Images so v izjavi zapisali zgolj to, da zaupne pogodbe in plačil ne morejo komentirati, fotografinja pa je dejala, da je vse popolnoma zakonito.

