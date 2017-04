Melania Trump tožila Daily Mail za 150 milijonov, dobila naj bi jih okoli tri milijone

Trdi, da ji je članek povzročil veliko škode

12. april 2017 ob 13:15

London - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Britanski časnik Daily Mail bo moral prvi dami ZDA Melanii Trump plačal odškodnino zaradi članka, da je v preteklosti delala tudi kot spremljevalka.

Daily Mail je med lansko volilno kampanjo objavil zgodbo o Melanii Trump, ki je bila, kot je znano, v Sloveniji rojena kot Melanija Knavs. V članku so namigovali na to, da je nekoč delala kot plačana spremljevalka in da sta se z Donaldom Trumpom v resnici srečala že tri leta prej, kot velja v uradni zgodbi. Zgodbo so povzeli svetovni mediji, prva dama ZDA pa trdi, da je zaradi tega imela ogromno škodo. Pozneje je uredništvo ta članek umaknilo.

Ko je februarja Melania vložila tožbo zaradi obrekovanja, je zahtevala 150 milijonov dolarjev odškodnine. Po poročanju britanskih medijev toliko ne bo prejela, dobila pa naj bi okrog tri milijone dolarjev. Uradna vsota ni znana.

Daily Mail bo plačal tudi stroške sojenja in postopkov, na spletni strani pa so že objavili javno opravičilo, v katerem so zapisali: "Sprejemamo dejstvo, da so bile naše domneve neresnične, zato smo jih umaknili. Opravičujemo se gospe Trump za vso škodo, ki ji jo je naša objava naredila. Da bi končali dve tožbi, ki jih je gospa Trump vložila proti nam, se strinjamo, da ji bomo plačali odškodnino in povrnili sodne stroške."

Melaniin odvetnik je sporočil, da je ameriška dama opravičilo Daily Maila sprejela.

A. P. J.