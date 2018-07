Melania Trump uresničuje svoje obljube - obiskala je otroke odvisnikov

Prva dama je začela uresničevati obljube svoje politične kampanje Bodi najboljši

25. julij 2018 ob 12:32

Nashville - MMC RTV SLO, STA

Ameriška prva dama Melania Trump je obiskala otroško bolnišnico Monroe Carell v Nashvillu, kjer zdravijo otroke odvisnikov od mamil in njihove matere.

Otroke in njihove matere je Melania Trump obiskala v okviru svoje kampanje za dobrobit otrok, ki jo je sprožila maja letos.

Trumpova se je v bolnišnici igrala z otroki, z njimi pihala balončke in se pogovarjala s starši in zdravniškim osebjem otroškega oddelka bolnišnice. Zdravniki so jo seznanili z načinom zdravljenja otrok in njihovih mater.

"Želim se še naprej učiti in verjamem, da je treba zgodaj začeti izobraževati mlade mamice in otroke o nevarnosti mamil. Verjamem, da več ko govorimo o tem, manjši bodo občutki krivde in sramu," je ob tem dejala prva dama Amerike.

Kampanja Bodi najboljši (Be Best) je namenjena promociji zdravega načina življenja otrok. S kampanjo Melania v ospredje postavlja težave, s katerimi se vsakodnevno spoprijemajo otroci, od nasilja na spletu do odvisnosti od opioidov, ki je v ZDA že dosegla pandemične razsežnosti.

"Kot vemo, lahko družbena omrežja uporabljamo na pozitiven ali na negativen način. Vse pogosteje se zgodi, da se odločimo za negativnega. Če se otroci zgodaj naučijo pozitivnega vedenja na spletu, lahko tudi družbena omrežja uporabljamo na produktivne načine. Verjamem, da morajo otroci v naši družbi postati bolj slišani in vidni, naša dolžnost pa je, da jih izobražujemo in opozarjamo, naj svoje besede uporabljajo pametno in naj govorijo s spoštovanjem in sočutjem," je Melania povedala ob začetku kampanje.

K. Ši.